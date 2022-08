“ID catena non supportato” su PancakeSwap: come risolvere il problema

in

Stai ricevendo un errore “ID catena non supportato” su PancakeSwap?

Ecco il messaggio di errore completo, “Errore ID catena non supportato. Controlla il tuo ID catena”.

Il messaggio di errore si verifica quando si collega un portafoglio (ad esempio Trust Wallet) a PancakeSwap.

Di conseguenza, non sarai in grado di scambiare criptovalute sullo scambio.

Prima di poter correggere l’errore, è necessario disporre di Trust Wallet e avere un po ‘di BNB su di esso.

Non utilizzare PancakeSwap su un browser (ad esempio, Safari, Chrome) in quanto potresti riscontrare più problemi.

In questa guida, imparerai cosa significa “ID catena non supportato” su PancakeSwap e come risolverlo.

Cosa significa “ID catena non supportato” su PancakeSwap?

ID catena non supportato significa che la catena (Ethereum) non supporta il token che stai tentando di scambiare.

Ad esempio, se stai cercando di ottenere SAFEBTC, puoi scambiarlo solo su Binance Smart Chain (BSC) e non su Ethereum (ETH).

Per impostazione predefinita, la catena su PancakeSwap è Ethereum.

Nell’angolo in alto a destra o a sinistra su PancakeSwap, dovresti essere in grado di vedere l’icona di Ethereum.

Ciò significa che sei attualmente nella catena Ethereum.

Tuttavia, puoi scambiare un token come SAFEBTC solo su Binance Smart Chain.

Se stai cercando di ottenere un token come SAFEBTC, devi prima controllare il suo contratto.

Innanzitutto, vai su CoinMarketCap.com e cerca “SAFEBTC”.

Sotto “Contratti” sarai in grado di vedere l’indirizzo del token.

Sarai anche in grado di vedere il tipo di token.

Il tipo di token per SAFEBTC è “BEP-20”, che è uno standard di token su Binance Smart Chain.

Detto questo, puoi scambiare BNB solo con SAFEBTC.

Come risolvere “ID catena non supportato” su PancakeSwap

Per correggere “ID catena non supportata” su PancakeSwap, devi passare la catena a Binance Smart Chain (BSC).

Dopo aver cambiato la tua catena in Binance Smart Chain, sarai in grado di scambiare con successo i tuoi token.

Avere Binance e Trust Wallet sono prerequisiti per questa guida.

Se non possiedi alcun BNB, devi acquistarlo da Binance e trasferirlo su Trust Wallet.

Questo perché non sarai in grado di utilizzare Ethereum per scambiare il token che desideri ottenere.

Inoltre, si installa l’app mobile Trust Wallet e si abilita il browser DApp.

Non utilizzare PancakeSwap sul tuo browser (ad es. Safari, Chrome) in quanto potresti riscontrare problemi in seguito.

Ecco come correggere l’errore “ID catena non supportato” su PancakeSwap:

1. Acquista BNB da Binance

Salta questo passaggio se hai già Binance Coin (BNB) sul tuo portafoglio Binance Smart Chain (BSC) su Trust Wallet.

Il primo passo è acquistare un minimo di 0,1 BNB.

Se hai già BNB su Trust Wallet, devi scambiarlo con Binance Smart Chain.

Puoi farlo toccando “DEX”, selezionando “BNB” su “You Pay” e selezionando “Binance Smart Chain” su “You Get”.

Quindi, inserisci la quantità di BNB che desideri scambiare con Binance Smart Chain e tocca “Swap” per scambiarlo.

Se non hai BNB, puoi acquistarlo su Binance o su Trust Wallet.

Tuttavia, si consiglia vivamente di acquistare BNB su Binance.

Questo perché le commissioni per acquistare BNB su Trust Wallet sono estremamente alte (fino al 5%).

D’altra parte, Binance ha solo una commissione dello 0,1%.

Se non hai ancora un account Binance, puoi utilizzare il link o il codice sopra per registrarti per un account.

Dopo aver acquistato BNB da Binance, devi trasferirlo sul tuo portafoglio Binance Smart Chain su Trust Wallet.

2. Tocca l’icona della catena

Una volta che hai Binance Smart Chain su Trust Wallet, sarai in grado di scambiarlo con un altro token.

Innanzitutto, tocca “Browser” nella barra di navigazione in basso su Trust Wallet.

Quindi, scorri verso il basso e tocca “PancakeSwap” sotto l’intestazione “Popolare”.

Una volta che sei su PancakeSwap, vedrai l’icona di Ethereum in alto a destra o in alto a sinistra dello schermo.

Per impostazione predefinita, PancakeSwap sarà sulla catena Ethereum.

Tuttavia, Ethereum non supporta il token che stai tentando di scambiare, quindi dovrai cambiarlo in Binance Smart Chain.

Tocca l’icona ethereum in alto a destra o in alto a sinistra di PancakeSwap.

3. Tocca “Smart Chain”

Dopo aver toccato l’icona di Ethereum, si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai più catene come “Ethereum”, “Smart Chain”, “POA Network”, “GoChain” e altro.

Devi selezionare la catena che supporta il token che stai tentando di scambiare.

Per verificarlo, cerca il token su CoinMarketCap.com.

Quindi, passare al contratto del token sotto l’intestazione “Contratti”.

Se il contratto ha un’icona Binance Smart Chain, significa che è necessario selezionare “Smart Chain”.

Tuttavia, se il contratto ha un’icona Ethereum, è necessario selezionare invece “Ethereum”.

Nella maggior parte dei casi, la catena che è necessario selezionare è “Smart Chain”.

Tocca “Smart Chain” per cambiare la catena su PancakeSwap in Binance Smart Chain.

Dopo aver selezionato “Smart Chain”, sarai in grado di scambiare BNB con il token!

Conclusione

Se stai cercando di scambiare criptovalute su PancakeSwap, assicurati che la catena che hai selezionato supporti il token.

Ad esempio, token come Safemoon e Kishu Inu possono essere scambiati solo con Ethereum.

D’altra parte, token come Spore Finance e Bonfire possono essere scambiati solo con BNB.

Per cambiare la catena, tocca semplicemente l’icona della catena in alto a destra o in alto a sinistra di PancakeSwap.