ID transazione (TxID) in Gate.io: ecco come trovarlo

L’ID transazione (TxID) è un identificatore univoco assegnato a ciascuna transazione che avviene sulla blockchain.

L’ID della transazione è anche noto come hash della transazione (Txn Hash).

Il TxID/ Txn Hash è composto da una stringa alfanumerica che contiene 67 caratteri.

No., ID ordine e TxID in Gate.io non sono gli stessi. Sono diversi l’uno dall’altro.

L’ID della transazione o l’hash della transazione rivela potenziali informazioni sulla blockchain, come ad esempio:

Stato della transazione

Blocco

Timestamp

Da e A

Tassa gas

Commissione di transazione

Prezzo Crypto / fiat

Per trovare la criptovaluta persa durante le transazioni e inviare una domanda sullo stato del deposito / prelievo all’assistenza clienti, è necessario l’ID transazione (TxID).

Per trovare l’ID transazione (TxID) in Gate.io, è necessario fare clic su “Panoramica fondi” in “Portafoglio“.

Quindi, fai clic su “Deposita / Preleva“.

Da lì passa alla scheda “Depositi / prelievi recenti” .

Ora sarai in grado di vedere il TxID.

Passaggi per trovare l’ID transazione (TxID) in Gate.io

1. Accedi a Gate.io

Visita il sito web di Gate.io.

Inserisci il numero di telefono o l’indirizzo e-mail e la password per accedere.

In caso contrario, scansiona il codice QR disponibile nella pagina di accesso dall’applicazione mobile Gate.io per l’accesso istantaneo.

Per scansionare il codice QR dalla tua Gate.io applicazione mobile, tocca l’icona “scansione” nell’angolo in alto a destra dello schermo del tuo cellulare.

2. Fai clic su “Panoramica fondi“

Dopo aver effettuato correttamente l’accesso, sarai in grado di vedere opzioni, come Acquista crypto, Mercati, Commercio, Guadagna, Bot e CopyTrading, NFT, Startup, Notizie, Altro, Portafoglio, Ordine e alcune icone nella parte superiore della pagina web.

Tra queste opzioni, è necessario passare il mouse su “Portafoglio” e fare clic su “Panoramica fondi“.

3. Fai clic su “Deposita / Prelievo“

Dopo aver fatto clic su Panoramica fondi, sarai in grado di vedere Deposito, Prelievo, Trasferimento e Trasferimento push appena sopra il saldo del conto del portafoglio.

Se vuoi vedere i dettagli o lo stato dei tuoi depositi Gate.io, devi fare clic su “Deposito”.

Se vuoi vedere i dettagli o lo stato dei tuoi prelievi Gate.io, devi fare clic su “Prelievo“.

In alternativa, puoi raggiungere la sezione Depositi e prelievi facendo clic sull’opzione “Deposito / Prelievo” nel menu a sinistra.

4. Vai a “Depositi / prelievi recenti”

Una volta che sei nella finestra Deposito / Prelievo, puoi vedere la scheda Depositi recenti / Prelievi recenti accanto ad essa.

Passare alla scheda Depositi recenti / Prelievi recenti per visualizzare l’ID transazione / hash della transazione.

5. Copia TxID

Una volta che sei nella scheda Depositi recenti / Prelievi recenti, puoi vedere i tuoi depositi / prelievi recenti insieme a dettagli, come No., Tempo, Importo, TxID, Conferma e Stato.

Ora puoi copiare l’ID della transazione (TxID).

Se fai clic su TxID, ti porterà al corrispondente esploratore blockchain, dove potrai vedere i dettagli delle tue transazioni.

Conclusione

In Gate.io, puoi trovare l’ID transazione (TxID) sotto “Deposito recente / Prelievi recenti”.

L’ID transazione (TxID) / hash della transazione è necessario per tenere traccia dei depositi e dei prelievi di criptovaluta e raccogliere eventuali biglietti per lo scambio.

DOMANDE FREQUENTI

1. È sicuro condividere l’ID transazione (TxID)?

La condivisione dell’ID transazione (TxID) con amici e conoscenti non attirerà alcuna minaccia digitale poiché non contiene alcun dettaglio personale.

Tuttavia, può attirare minacce fisiche, come rapina e furto con scasso in quanto una terza persona conosce la quantità di ricchezza che possiedi.