Il Black Friday: un evento sempre più atteso

Il Black Friday, tradizionale giornata di sconti che segna l’inizio della stagione natalizia, sta diventando un appuntamento imperdibile anche in Italia. Quest’anno, le previsioni indicano che gli italiani spenderanno oltre 2 miliardi di euro online, con un incremento del 9% rispetto al 2023. Questo fenomeno non è solo una questione di sconti, ma riflette un cambiamento nelle abitudini di acquisto e nelle strategie dei rivenditori.

Categorie merceologiche in crescita e in calo

Le categorie più coinvolte durante il Black Friday includono abbigliamento, beauty, enogastronomia, giocattoli, informatica ed elettronica. Tuttavia, è interessante notare che il settore dell’elettronica sta registrando un calo del 14% rispetto all’anno precedente. Questo cambiamento suggerisce che i consumatori stanno cercando esperienze e prodotti diversi, spostando l’attenzione verso categorie che offrono maggiore valore e innovazione.

Strategie di marketing e promozioni

Le promozioni durante il Black Friday si stanno diversificando. Molti rivenditori offrono sconti su tutto il catalogo, mentre altri si concentrano su offerte selettive. Inoltre, le iniziative per premiare i clienti fedeli, come sconti anticipati, stanno guadagnando popolarità. Alcuni negozi arricchiscono le loro offerte con vantaggi aggiuntivi, come omaggi e spedizioni gratuite, per attrarre un numero maggiore di acquirenti.

Geografia degli acquisti: il Nord Italia in primo piano

Secondo i dati, il Nord Italia si conferma il principale protagonista dello shopping durante il Black Friday, con il 28% degli acquirenti provenienti dal Nord-Ovest e oltre il 24% dal Nord-Est. Al contrario, il Centro Italia e il Sud rappresentano entrambi circa il 19% degli acquirenti, mentre le Isole si fermano al 9,5%. Questa distribuzione geografica evidenzia le differenze nelle abitudini di consumo e nelle strategie di marketing adottate dai rivenditori.

Preparazione dei negozi per il Black Friday

Negli ultimi anni, i negozi hanno compreso l’importanza di potenziare le loro operazioni per affrontare il periodo promozionale. Gli investimenti in infrastrutture informatiche e nel customer care sono diventati fondamentali per garantire un’esperienza d’acquisto fluida. Le aziende stanno lavorando per migliorare la preparazione e l’evasione degli ordini, assicurandosi di poter gestire i picchi di traffico durante il Black Friday.

Attenzione alle truffe online

Con l’aumento degli acquisti online, il Codacons mette in guardia i consumatori da possibili truffe. È fondamentale prestare attenzione e seguire alcuni consigli per evitare brutte sorprese durante il Black Friday. La sicurezza degli acquisti online deve essere una priorità per tutti gli acquirenti, specialmente in un periodo così frenetico.