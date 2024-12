in

Il Piemonte e la sua tradizione vinicola

Il Piemonte è una regione italiana rinomata per la sua straordinaria produzione vinicola. Con un paesaggio caratterizzato da colline ondulate e montagne maestose, il clima favorevole e la varietà del territorio contribuiscono a creare vigneti di qualità eccezionale. Tra i vini più celebri della regione, il Gavi si distingue per la sua freschezza e complessità, rappresentando un vero e proprio gioiello enologico.

La storia del Gavi e della famiglia Gemme

La produzione del Gavi ha radici profonde, risalenti a secoli fa. La famiglia Gemme, in particolare, ha una storia affascinante che inizia con i loro antenati, due Lanzichenecchi che si stabilirono a Gavi. Qui, hanno avviato la coltivazione delle uve Cortese, il vitigno principale utilizzato per la produzione di questo vino. Oggi, Claudio Andrea Gemme guida la Castellari Bergaglio, un’azienda che unisce tradizione e innovazione, continuando a produrre vini di alta qualità.

Il vitigno Cortese e le sue caratteristiche

Il Cortese è un vitigno versatile, capace di esprimere al meglio le peculiarità del territorio. I vini ottenuti da questo vitigno possono essere apprezzati giovani, con note fresche e minerali, ma possiedono anche un grande potenziale di invecchiamento. La vendemmia 2024 ha portato un raccolto eccezionale, nonostante le sfide climatiche, promettendo vini di qualità superiore. La Castellari Bergaglio produce diverse etichette di Gavi, ognuna con caratteristiche uniche, grazie alla diversità dei terroir.

Innovazione e sostenibilità nella produzione vinicola

La Castellari Bergaglio non si limita a seguire la tradizione, ma investe continuamente in tecnologia e sostenibilità. Con una produzione annuale di 150.000 bottiglie, l’azienda è ben posizionata sui mercati internazionali, dove realizza il 90% del suo fatturato. La passione per il vino si riflette anche nella Gaviteca, un luogo dedicato alla cultura del vino, dove si organizzano degustazioni e eventi artistico-culturali, creando un legame profondo tra vino e arte.

Un’esperienza unica: la Gaviteca e il Picnic nel Bosco di Roveri

La Gaviteca rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti del vino. Qui, è possibile degustare le migliori etichette della Castellari Bergaglio, immergendosi in un’esperienza sensoriale unica. Inoltre, il progetto si estende al Bosco di Roveri, dove gli ospiti possono godere di un raffinato picnic immersi nella natura, accompagnato dai vini della tenuta. Questo connubio tra vino e natura offre un’esperienza indimenticabile, celebrando la bellezza del territorio piemontese.