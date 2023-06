Il logo Dogecoin di Twitter e la class action da 258 miliardi di dollari di Elon Musk

Prima Musk ha partecipato al Super Bowl indossando una maglietta Dogecoin (e seduto accanto al magnate dei media Rupert Murdoch). Poi, appena un paio di giorni dopo, abbiamo avuto il post di Twitter di febbraio in cui ha pubblicato una foto del “nuovo CEO di Twitter”, che era il suo cane Shiba Inu, Floki.

Inutile dire che il prezzo di Dogecoin è aumentato in risposta a queste due piccole acrobazie back-t0-back, guadagnando di circa l’11% in un paio di giorni. Il motivo? Bene, il cinico sarebbe tentato di sostenere che i possessori e gli investitori di Dogecoin sono così affamati di qualsiasi notizia di adozione genuina che impazziranno in risposta anche alla minima menzione del token meme di Musk.

D’altra parte, una lettura più caritatevole è che i cenni di cui sopra a Dogecoin equivalgono a Musk che riafferma che, prima o poi, integrerà i pagamenti DOGE in Twitter in una forma o nell’altra.

Questa possibilità è stata all’ordine del giorno da quando Musk ha offerto di acquistare la società di social media nell’aprile 2022, con il proprietario di Tesla che ha suggerito al momento che potrebbe introdurre “un’opzione per pagare [per gli abbonamenti Twitter Blue] in DOGE”. Recentemente è tornato alla ribalta a seguito di un rapporto del Financial Times, che a fine gennaio ha rivelato che Musk stava spingendo Twitter a portare avanti i suoi piani per portare i pagamenti digitali sulla sua rete.

Ciò ha anche contribuito ad aumentare il prezzo di Dogecoin, anche se gli addetti ai lavori citati dal Financial Times non hanno fatto menzione esplicita del DOGE, e anche se hanno affermato che i pagamenti digitali su Twitter inizialmente coinvolgeranno solo valute legali. Tuttavia, l’apparizione del rapporto ha rafforzato le speranze che Twitter avrebbe usato DOGE alla fine, e sembra che tali speranze siano divampate ancora una volta quando il social network ha cambiato il suo logo questa settimana.

Come risultato di questo cambio di logo, Dogecoin ha anche brevemente lanciato Cardano come l’ottava criptovaluta più grande del mercato (per capitalizzazione di mercato), anche se da allora è tornata al nono posto nella classifica. Tuttavia, rimane in crescita del 30% in una settimana al momento della stesura di questo articolo, ed è stato ampiamente di tendenza su Twitter.

Seppellire una class action

Ancora una volta, si potrebbe sostenere che è un atto d’accusa estremamente triste nei confronti di Dogecoin che tutto ciò che Elon Musk deve fare per aumentare il suo prezzo è produrre qualche meme inane legato al Doge, con gli investitori che lo lambiscono per qualche bizzarra ragione. Tuttavia, ciò che è interessante di quest’ultimo episodio è la sua tempistica, dato che il cambio di logo è avvenuto lo stesso giorno in cui si è diffusa la notizia del deposito di Musk per far respingere la suddetta class action.

In effetti, diversi osservatori hanno affermato che il cambiamento è stato implementato al fine di distogliere l’attenzione dalla causa, in quanto le ricerche per “Musk” e “Dogecoin” avrebbero probabilmente restituito pagine relative al cambio di logo (piuttosto che alla causa).

Se questo è vero, allora i tentativi di deviazione di Musk hanno avuto successo solo a metà. Mentre le ricerche per i termini di cui sopra producono principalmente risultati relativi al logo di Twitter, ce ne sono ancora alcuni relativi alla causa da $ 258 miliardi. Detto questo, sembra che più persone online stiano parlando del logo, quindi Musk potrebbe essere comunque soddisfatto dei suoi ultimi imbrogli.

Per quanto riguarda la causa, gli avvocati di Musk hanno presentato istanza per l’archiviazione del caso, sulla base della mancanza di prove. Hanno fatto riferimento alle affermazioni del caso come a una “fantasiosa opera di finzione”, aggiungendo che non c’è “nulla di illegale nel twittare parole di sostegno o immagini divertenti su una criptovaluta legittima che continua a detenere una capitalizzazione di mercato di quasi $ 10 miliardi”.

Il caso rimane in una fase molto iniziale, quindi sarebbe difficile – se non sciocco – discutere dove potrebbe finire. Basti dire che le azioni e i tweet di Elon Musk negli ultimi due anni hanno indubbiamente aumentato il prezzo di Dogecoin, che ha anche visto un calo dell’87% dal massimo storico di $ 0,731578 fissato nel maggio 2021 (all’incirca nel periodo in cui Musk è apparso al Saturday Night Live). È anche estremamente improbabile che Musk non sia consapevole del fatto che DOGE aumenta di prezzo in quasi tutte le occasioni in cui lo menziona.

Il caso rileva che Musk “ha twittato su Dogecoin almeno dal 2 aprile 2019, quando ha condiviso un articolo satirico di The Onion sulla volatilità dei prezzi di Bitcoin e ha aggiunto: ‘Il valore di Dogecoin può variare’. Musk ha proseguito: “Dogecoin potrebbe essere la mia criptovaluta preferita. È davvero fantastico”.

Da quando ha pubblicato il tweet di cui sopra, DOGE è aumentato di prezzo di circa il 3.266% e persino del 25.000% (in termini di massimo storico di maggio 2021). È discutibile che tutto ciò sia dovuto al tifo di Musk, che ha riconosciuto di detenere DOGE (e che Tesla ne possiede alcuni).

In definitiva, Dogecoin rimane un token meme con poca utilità rispetto ad altre criptovalute. Al momento, i suoi titolari ripongono le loro speranze interamente nella possibilità non confermata che Twitter alla fine introdurrà pagamenti basati su DOGE. Questo è tutt’altro che una certezza, ma ciò che è certo è che investire nella moneta rimane un’attività rischiosa e che gli investitori con una bassa tolleranza al rischio potrebbero preferire guardare verso criptovalute più utili con più possibilità di approvazione di un miliardario inaffidabile.