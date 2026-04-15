Il mercato del petrolio sotto stress dopo il conflitto con Iran: rischi e opportunità

Nelle ultime settimane il mondo dell’energia è stato scosso da quella che l’IEA ha definito la più ampia interruzione delle forniture petrolifere della storia, una crisi che ha messo in luce la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento.

Il passaggio per lo Stretto di Hormuz è stato in larga parte paralizzato, con i flussi di greggio che sono scesi da circa 20 milioni di barili al giorno a 3,8 milioni di barili all’inizio di aprile; questo calo ha generato un shock petrolifero immediato e diffuso.

La stretta sulle consegne ha prodotto una forte tensione tra mercato fisico e futures: mentre i contratti Brent e WTI oscillavano intorno a 96–98 dollari al barile, il segmento per consegne immediate ha visto premi di 20–30 dollari sui carichi pronti; allo stesso tempo il prezzo del North Sea Dated è salito fino a 130 dollari al barile. Di fronte a questo scenario, istituzioni e think tank stanno riconsiderando concetti come sicurezza energetica e resilienza delle filiere, e il dibattito pubblico si sposta sulle politiche e sulle opportunità di investimento.

Quando la produzione crolla: dati e rotte alternative

Il quadro produttivo è stato segnato da riduzioni massicce: secondo i dati più recenti l’output aggregato di OPEC+ è sceso di circa 9,4 milioni di barili al giorno su base mensile a marzo. Esempi chiave includono il calo dell’Arabia Saudita, passata da 10,4 a 7,25 milioni di barili al giorno, e la contrazione dell’Iraq da 4,57 a 1,57 milioni. Alcuni esportatori hanno cercato corridoi alternativi — pipeline o uscite dal versante occidentale — ma l’incremento di flussi alternativi a circa 7,2 milioni di barili al giorno non compensa la perdita complessiva, lasciando il mercato corto e sensibile a nuovi shock.

Rischi geopolitici e logistici

Oltre ai danni alle infrastrutture, pesa il rischio di ulteriori misure come un possibile blocco navale e le tensioni diplomatiche che rendono difficile il normale instradamento delle navi. In assenza di una soluzione negoziata, l’IEA avverte che uno scenario di conflitto prolungato amplierebbe la stretta nella seconda metà dell’anno, con impatti su prezzo, disponibilità e fiducia degli operatori internazionali.

Scorte, raffinazione e domanda distrutta

La crisi ha eroso rapidamente le scorte globali: le osservazioni indicano una riduzione di circa 85 milioni di barili a marzo, con una disomogeneità geografica significativa. Le riserve nei paesi importatori asiatici sono diminuite di circa 31 milioni, mentre giacenze in medio oriente e in Cina sono salite, spesso bloccate da vincoli logistici o lasciate in stoccaggio galleggiante. Questa frammentazione aggravata crea nuove complicazioni per i raffinatori, che vedono margini estremi sui prodotti, per esempio i distillati medi a Singapore hanno superato i 290 dollari al barile, costringendo alcune raffinerie a ridurre i giri.

Consumi industriali e trasporti

Il fenomeno del demand destruction è già visibile: settori ad alta intensità di prodotti petroliferi, come la petrochimica e l’aviazione, stanno tagliando produzione e rotte. In Asia le mancanze di carburante hanno portato compagnie aeree a ridurre i voli e impianti chimici a rallentare, con effetti a catena sull’occupazione e sulla logistica regionale.

Impatti per i paesi esportatori e le risposte politiche

Per paesi esportatori non coinvolti direttamente nel conflitto si aprono sia rischi sia opportunità. In particolare il caso del Canada è stato citato come potenziale beneficiario: aziende nordamericane con bilanci solidi stanno registrando flussi di cassa robusti, che potrebbero accelerare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del debito netto. Allo stesso tempo gli analisti di società come Deloitte e Wood Mackenzie sottolineano che molte nazioni rivisiteranno le loro strategie di approvvigionamento e preferenze per partner affidabili.

Il dibattito sulle politiche energetiche si intreccia con le misure di lungo periodo: l’ipotesi di accelerare l’elettrificazione dell’economia — più auto elettriche, più fotovoltaico — appare come soluzione strategica per ridurre la dipendenza da carburanti importati, ma richiede investimenti massicci e tempi di attuazione che, secondo analisi consolidate, porterebbero cambiamenti sostanziali oltre il 2030, con potenziali riduzioni della domanda di petrolio verso il 2040–2050.

Prospettive a breve termine e occasioni di confronto

Le prospettive dipendono dall’evoluzione geopolitica: una dipendenza prolungata dalla chiusura dello Stretto mantiene i prezzi e la scarsità elevati, mentre una riapertura progressiva potrebbe riportare la produzione verso i livelli precedenti solo nel corso del 2026, secondo l’EIA, se il conflitto non si protrarrà oltre aprile. Il confronto pubblico e accademico su questi temi si intensifica: ad esempio, presso la UW Madison Law School si terrà una sessione di flash talks intitolata “International Organizations and You” organizzata da Tana Johnson, con interventi di Steven Brooke, Menzie Chinn, Corbett Grainger e Greg Nemet prevista per giovedì, 16 aprile, dalle 4:30 alle 6:00 pm nella sala 346 Birge Hall, perché la discussione su sicurezza energetica e politica economica resta centrale per i mesi a venire.