Il Nuovo Polo Sportivo Firmato Francesco e Cristian Totti: Un Progetto Innovativo per il Futuro dello Sport

Francesco Totti, ex capitano della Roma e icona del calcio italiano, sta ampliando i suoi orizzonti imprenditoriali.

Non più solo un campione sul campo, Totti investe nella sua passione per il padel, una disciplina sportiva in rapida ascesa. Insieme al figlio Cristian, ha dato vita a una nuova iniziativa, la Ten Padel srl, fondata nel, che mira a diventare un punto di riferimento nel panorama sportivo.

Il progetto Ten Padel srl

La Ten Padel srl è stata concepita per promuovere e valorizzare le nuove generazioni attraverso lo sport. La struttura societaria è particolarmente interessante: Cristian Totti e Alessandro Romano Zaffarani detengono ciascuno il 49% delle quote, mentre Totti senior possiede il restante 2%. Questa configurazione permette all’azienda di accedere a importanti finanziamenti pubblici destinati alle nuove imprese giovanili.

Finanziamenti e agevolazioni

Grazie al programma statale “ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, Ten Padel srl ha ottenuto agevolazioni che coprono fino al 90% delle spese necessarie, tra contributi a fondo perduto e prestiti agevolati. Questi fondi saranno utilizzati per la realizzazione di un ampio complesso sportivo in via della Magliana, località di rilevanza storica per la famiglia Zaffarani.

Il complesso sportivo in arrivo

Il progetto prevede la costruzione di un moderno centro sportivo, che includerà campi da padel, palestre, piscine e servizi dedicati al benessere fisico e sportivo. Nel bilancio più recente, si evidenziano spese per impianti, forniture specializzate e opere edilizie, per un totale di oltre 577 mila euro in immobilizzazioni immateriali. Se tutto procederà come previsto, l’inaugurazione del centro è programmata per la seconda metà del 2025.

Le sfide del passato e il futuro luminoso

La nuova avventura imprenditoriale di Francesco Totti segue l’esperienza negativa con Tz Service srl, che non ha avuto successo. Le due società continueranno a operare in parallelo, condividendo la stessa sede e mantenendo legami familiari. L’approvazione definitiva dei finanziamenti è stata formalizzata il 31 maggio 2025, rappresentando un passo cruciale per il futuro del progetto.

In un periodo di cambiamenti personali, segnato dalla separazione da Ilary Blasi e dalle tensioni nella gestione patrimoniale, Francesco Totti ha trovato una nuova strada attraverso la sua passione per lo sport. L’attività nel padel non solo costituisce una nuova sfida, ma offre anche l’opportunità di trasmettere valori e passioni alle future generazioni.