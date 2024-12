Un investimento senza precedenti nel settore ferroviario

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha recentemente presentato un piano strategico per il periodo 2025-2029, con un investimento complessivo che supera i 100 miliardi di euro. Questo piano rappresenta un passo cruciale per il rilancio del settore ferroviario in Italia, mirando a rafforzare la competitività del gruppo nel mercato europeo, che viene ormai considerato come un mercato domestico. L’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma e il presidente Tommaso Tanzilli hanno sottolineato l’importanza di questo progetto durante la presentazione, evidenziando come esso possa contribuire allo sviluppo economico del Paese.

Innovazione e sostenibilità al centro del piano

Uno degli obiettivi principali del piano strategico è quello di promuovere l’innovazione e la sostenibilità. Durante l’evento, Tanzilli ha dichiarato che il piano è una vera e propria dichiarazione di intenti, con l’Europa vista come un mercato domestico. I temi chiave includono l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la centralità delle persone. Questo approccio non solo mira a ripristinare i livelli di traffico passeggeri pre-pandemia, ma anche a trasformare profondamente l’azienda per rispondere alle moderne esigenze di mobilità.

Un futuro sostenibile per i trasporti in Italia

Il piano strategico delle Ferrovie dello Stato Italiane rappresenta un’opportunità unica per ridisegnare il futuro dei trasporti nel nostro Paese. Con un’attenzione particolare all’innovazione e alla sostenibilità, il gruppo intende investire in tecnologie avanzate e infrastrutture ecocompatibili. Questo non solo migliorerà l’efficienza del servizio, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale del settore. La trasformazione del sistema ferroviario italiano è vista come un passo fondamentale per garantire un trasporto pubblico di qualità, accessibile e sostenibile per tutti i cittadini.