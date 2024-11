Il crescente interesse per i private markets

Negli ultimi anni, i private markets hanno guadagnato una posizione di rilievo nelle strategie di investimento, specialmente tra i clienti High Net Worth Individual (HNWI). Questi mercati offrono opportunità di diversificazione e potenziali rendimenti superiori rispetto ai mercati tradizionali, attirando l’attenzione di investitori e consulenti finanziari. Tuttavia, la complessità di questi strumenti richiede competenze specifiche e un approccio strategico per navigare efficacemente in questo settore in rapida evoluzione.

Un programma formativo all’avanguardia

Il gruppo Sella, in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management, ha recentemente lanciato il primo Executive Program dedicato ai private markets. Questo percorso formativo, rivolto a 45 private banker di Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella, si è svolto in due giornate presso il prestigioso campus di Milano. Il programma ha combinato sessioni teoriche con esercitazioni pratiche, affrontando temi cruciali come private equity, venture capital, real estate, infrastrutture e private debt.

Competenze per affrontare le sfide del mercato

Il percorso formativo è stato progettato per fornire ai private banker le competenze necessarie per affrontare le sfide legate ai private markets. Grazie all’apporto di esperti della SDA Bocconi, i partecipanti hanno acquisito una visione approfondita delle dinamiche di investimento e delle strategie di risk management. Alessandro Marchesin, Head of Wealth & Asset Management del gruppo Sella, ha sottolineato l’importanza di un costante aggiornamento per garantire ai consulenti l’accesso a un know-how di eccellenza, fondamentale per offrire soluzioni innovative e personalizzate ai clienti.

Il futuro dei private markets in Italia

Il professor Andrea Beltratti e la professoressa Alessia Bezzecchi hanno evidenziato come gli asset investibili nei private markets rappresentino solo una frazione degli asset privati complessivi. Tuttavia, si prevede un notevole sviluppo di questa asset class, specialmente in paesi come l’Italia, dove la capitalizzazione della Borsa è relativamente modesta rispetto al Prodotto Interno Lordo. Il ruolo dei private banker sarà cruciale nella diffusione di tali asset, poiché dovranno comprendere le esigenze degli investitori e spiegare i meccanismi che governano i rendimenti nei private markets.