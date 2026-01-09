Il Tesoro Italiano Emissione di Btp Green: Oltre 20 Miliardi di Euro Raccolti!

Il mercato dei titoli di Stato italiani ha recentemente registrato un evento significativo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di un nuovo Btp a sette anni, accompagnato dalla riapertura del Btp Green. L’interesse degli investitori è stato straordinario, con richieste che hanno superato i 265 miliardi di euro.

Dettagli sull’emissione del nuovo Btp

Il nuovo Btp, con scadenza fissata al 15 marzo 2033, presenta un tasso annuo del 3,15%, suddiviso in due cedole semestrali. Il Tesoro ha emesso un importo di 15 miliardi di euro, di fronte a una domanda che ha raggiunto circa 150 miliardi di euro. Il prezzo di collocamento è stato di 99,901, corrispondente a un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,191%.

Il Btp Green e la sua importanza

Recentemente, è stata effettuata la riapertura del Btp Green, il titolo di stato italiano con scadenza fissata al 30 aprile 2046. Questo strumento finanziario offre un tasso annuo del 4,10%, corrisposto tramite due cedole semestrali. L’importo emesso per il Btp Green è stato di 5 miliardi di euro, con una domanda che ha superato i 115 miliardi di euro. Il collocamento è avvenuto a un prezzo di 99,778, generando un rendimento lordo all’emissione del 4,158%.

Regolamento e coordinamento

Il regolamento delle operazioni di emissione è fissato per il 15 gennaio del prossimo anno. Le operazioni sono state condotte attraverso un sindacato di sei lead manager, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley e NatWest, coadiuvati da specialisti in titoli di Stato italiani.

Analisi dello spread e dei rendimenti

Il contesto di mercato ha registrato un miglioramento significativo, con lo spread tra il Btp italiano e il Bund tedesco che ha chiuso sotto i 65 punti base, un livello non osservato dal 2008. Nelle ultime sedute, lo spread è sceso da 70 a 64,6 punti base. Anche i rendimenti dei titoli di Stato hanno mostrato stabilità, con il rendimento del Btp che è diminuito leggermente al 3,5%, mentre quello del Bund tedesco è aumentato al 2,86%.

Implicazioni per il futuro

Questa emissione di Btp e la forte domanda evidenziano la fiducia degli investitori nella stabilità economica dell’Italia. I proventi dei Btp Green sono destinati a finanziare progetti con un impatto ambientale positivo, in linea con i criteri stabiliti dall’International Capital Market Association. L’adozione di criteri più rigorosi per la rendicontazione delle spese ambientali rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità finanziaria.

L’emissione dual tranche del Btp e del Btp Green segna un momento di grande rilevanza per il Tesoro italiano, riflettendo sia la solidità della domanda degli investitori sia l’impegno verso un futuro più sostenibile.