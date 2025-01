Un anno da record per il turismo europeo

Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per il turismo in Europa, con quasi 3 miliardi di notti trascorse in alberghi e case vacanza. Secondo i dati forniti da Eurostat, questo rappresenta un incremento significativo di 53,4 milioni di notti rispetto all’anno precedente, il 2023, che già deteneva il record. Questo trend positivo evidenzia la resilienza del settore turistico europeo, che continua a recuperare terreno dopo le difficoltà legate alla pandemia.

Le performance contrastanti dei paesi europei

Nonostante il successo generale, non tutte le nazioni hanno beneficiato allo stesso modo di questo boom turistico. La Francia, ad esempio, ha registrato un calo dell’1% nel numero di notti trascorse, perdendo 3,3 milioni di pernottamenti durante il terzo trimestre, che coincide con i mesi delle Olimpiadi. Questo risultato deludente ha sollevato interrogativi sulla capacità della Francia di attrarre visitatori, soprattutto in un periodo in cui ci si aspettava un aumento significativo grazie all’evento sportivo.

Al contrario, la Spagna ha vissuto un vero e proprio boom, con un aumento di 4,4 milioni di notti solo nel terzo trimestre. Tuttavia, questo successo ha portato a proteste locali contro l’eccesso di turismo, noto come overtourism, evidenziando le sfide legate alla gestione del flusso turistico e alla sostenibilità delle destinazioni.

Trend a lungo termine e sfide future

Dal 2009, il numero di notti trascorse nelle strutture ricettive dell’Unione Europea è aumentato del 50%, superando anche i livelli pre-pandemia del 2019 del 4%. Questo trend è stato principalmente alimentato dagli arrivi internazionali, che hanno compensato la diminuzione del turismo domestico, calato di 5,3 milioni di notti. La crescita del turismo internazionale è un segnale positivo, ma porta con sé la necessità di una pianificazione attenta per garantire che le destinazioni possano gestire l’aumento dei visitatori senza compromettere la qualità della vita dei residenti e l’integrità ambientale.

In un contesto in cui l’inflazione nell’Eurozona ha mostrato segni di rialzo, con i prezzi al consumo aumentati del 2,4% su base annua, è fondamentale che le politiche turistiche siano adattate per affrontare le nuove sfide economiche e sociali. La sostenibilità diventa quindi un tema cruciale per il futuro del turismo europeo, richiedendo un equilibrio tra crescita economica e tutela delle risorse locali.