Impatto della scadenza dei crediti d’imposta sul mercato delle assicurazioni sanitarie

Negli Stati Uniti, la scadenza dei crediti d’imposta ampliati previsti dall’Affordable Care Act (ACA) sta per avere un impatto significativo sul mercato delle assicurazioni sanitarie.

Questi crediti, introdotti attraverso il American Rescue Plan, hanno reso le coperture più accessibili, ma la loro imminente scadenza potrebbe riportare indietro i progressi fatti in termini di copertura sanitaria.

Con l’apertura della registrazione per il 2026 che si avvicina, le prime avvisaglie degli effetti negativi sono già visibili, specialmente in stati come l’Idaho, dove gli abitanti stanno affrontando un raddoppio dei premi per la loro assicurazione sanitaria. Questo scenario è aggravato da un conflitto politico a Washington, con il Congresso incapace di trovare un accordo per estendere questi crediti.

Aumento dei premi e impatti sui cittadini

Secondo le stime, se i crediti d’imposta non vengono rinnovati, il costo medio per gli assicurati potrebbe aumentare di oltre 1.000 dollari all’anno. In particolare, i cittadini più vulnerabili, così come quelli con redditi più elevati, vedranno gli effetti più gravi. Le famiglie con un reddito appena sopra il limite di idoneità per i crediti si troveranno a fronteggiare un aumento esponenziale dei costi, tornando a quella che viene definita la “scogliera dei sussidi”.

Situazione in Idaho

Nel caso dell’Idaho, oltre 80.000 residenti dipendono dall’ACA Marketplace per la loro copertura. La perdita dei crediti d’imposta ha già portato a un aumento significativo dei premi, con alcune persone che potrebbero dover pagare oltre 1.000 dollari al mese per le loro polizze. A questo proposito, molti assicurati stanno considerando di passare a piani meno costosi, ma scoprono che anche i piani bronzei, che in teoria dovrebbero costare meno, non offrono un reale sollievo dai costi.

Prospettive future e conseguenze sociali

Le proiezioni del Congressional Budget Office (CBO) indicano che, se i crediti non vengono estesi, quasi 5 milioni di persone potrebbero rimanere senza assicurazione nel 2026. Questo non solo influisce sulla salute individuale, ma ha anche delle ripercussioni economiche più ampie, colpendo le piccole imprese e i fornitori di assistenza sanitaria. La diminuzione della copertura sanitaria potrebbe portare a un aumento dei costi per coloro che rimangono assicurati, poiché i premi aumenterebbero a causa dell’uscita di clienti più giovani e sani dal mercato.

Rischi di un mercato in contrazione

Se la situazione non cambia, si prevede una contrazione del 38% nelle iscrizioni al marketplace dell’Idaho. Questo scenario non solo mette a rischio la salute di milioni di americani, ma mina anche la stabilità economica delle comunità locali. Senza un’azione decisiva da parte del Congresso, assisteremo a un’ulteriore erosione del già fragile sistema di assicurazione sanitaria.