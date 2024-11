in

Il rafforzamento del dollaro e l’andamento dei tassi

Le recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno avuto un impatto immediato e significativo sui mercati globali. Il dollaro americano ha mostrato un notevole rafforzamento, registrando il suo più grande aumento giornaliero in oltre due anni. Questo movimento ha influenzato anche i tassi dei titoli di Stato, con i rendimenti dei Treasury a 30 anni che sono aumentati di circa 20 punti base, chiudendo vicino al 4,50%. Questi cambiamenti sono stati alimentati dalle aspettative di un nuovo scenario politico che potrebbe comportare un aumento del deficit e un deterioramento fiscale.

Steepening della curva dei tassi: cosa significa?

Uno dei temi principali emersi nel mercato obbligazionario post-elettorale è il fenomeno noto come “steepening” della curva dei tassi. Questo fenomeno si verifica quando i rendimenti a lungo termine aumentano più rapidamente rispetto a quelli a breve termine. Le aspettative di un aumento del deficit fiscale, insieme alla pressione di offerta sulla parte lunga della curva, hanno spinto gli investitori a richiedere un term premium più alto. Inoltre, l’azione della Federal Reserve, che continua a ridurre il proprio bilancio, contribuisce a questo scenario, rendendo la curva dei tassi più ripida.

Strategie di investimento nel contesto attuale

In questo contesto di mercato, gli investitori sono chiamati a rivedere le proprie strategie. Molti portafogli sono stati gestiti con un livello di rischio estremamente basso, mantenendo una posizione di liquidità per sfruttare eventuali movimenti di volatilità. Attualmente, si intravede valore nel mantenere un approccio che sfrutti lo steepening della curva USA, con particolare attenzione al bucket 5-30 anni. Le opportunità nella parte intermedia della curva, dai 5 ai 7 anni, stanno emergendo, specialmente in titoli di emittenti solidi che offrono rendimenti significativamente più alti rispetto ai titoli europei simili.

Rischi e opportunità nel mercato azionario

È fondamentale considerare i rischi associati a questo scenario. Un aumento rapido dei tassi a lungo termine potrebbe portare a una correzione significativa degli asset rischiosi, in particolare nel mercato azionario europeo, che è più sensibile ai tassi a lungo termine. Dopo un forte rally, le valutazioni si trovano nella fascia alta del range, in un contesto di rallentamento economico e rischio geopolitico. Gli investitori devono quindi essere prudenti e considerare l’implementazione di strategie di protezione per mitigare i rischi di volatilità.