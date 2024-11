in

Introduzione alle elezioni e ai mercati obbligazionari

Le elezioni politiche non influenzano solo il panorama politico, ma hanno anche ripercussioni significative sui mercati finanziari, in particolare sui portafogli a reddito fisso. Con le divergenze nelle politiche fiscali e commerciali dei candidati, è fondamentale analizzare come queste scelte possano impattare i rendimenti obbligazionari e le strategie di investimento.

Politiche fiscali di Harris e il loro impatto

Se la Harris dovesse vincere, il suo approccio fiscale, sebbene limitato da un possibile Senato repubblicano, potrebbe comunque portare a misure fiscali mirate. Queste iniziative potrebbero fornire un supporto moderato alla spesa delle famiglie, favorendo i mercati del credito legati al consumo, come il commercio al dettaglio e l’edilizia abitativa. Tuttavia, se le sue proposte più ampie venissero bloccate, l’impatto netto sui deficit e sui mercati obbligazionari potrebbe risultare contenuto, mantenendo i rendimenti dei Treasury relativamente stabili.

Le conseguenze di una vittoria di Trump

D’altra parte, una vittoria di Trump porterebbe a politiche fiscali più aggressive, inclusi tagli fiscali per aziende e famiglie. Questi cambiamenti potrebbero stimolare inizialmente la crescita economica e sostenere i mercati del credito aziendale, specialmente nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e delle banche. Tuttavia, le tariffe e le restrizioni commerciali proposte potrebbero aumentare i costi per produttori e consumatori, generando pressioni inflazionistiche che influenzerebbero negativamente i rendimenti obbligazionari a lungo termine.

Strategie di investimento in un contesto incerto

In un contesto di maggiore espansione fiscale sotto Trump, i deficit potrebbero aumentare, portando a una curva dei rendimenti più ripida e potenzialmente a tassi di interesse più elevati. In questo scenario, le obbligazioni ad alto rendimento (HY) e alcuni settori ciclici potrebbero diventare più attraenti grazie ai rendimenti più elevati, che potrebbero compensare un ampliamento degli spread. Sebbene ciò possa influenzare negativamente i prezzi delle obbligazioni, rendimenti maggiori possono attutire queste perdite. Inoltre, le obbligazioni HY tendono ad avere scadenze più brevi, rendendole meno sensibili all’aumento dei tassi di interesse.

Settori da monitorare

Settori come l’energia e l’industria potrebbero trarre vantaggio da politiche fiscali pro-crescita, migliorando la loro affidabilità creditizia nel tempo. Con Harris, i settori legati alla spesa pubblica, come la sanità e i servizi di pubblica utilità, potrebbero mostrare performance più stabili. Al contrario, con Trump, i settori ciclici come l’industria e l’energia potrebbero beneficiare della deregolamentazione e dei tagli fiscali, sebbene i rischi di credito possano aumentare nei settori esposti a tariffe più elevate e a una crescita globale più lenta.