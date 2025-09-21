Incendio in centro città: dettagli e aggiornamenti

Incendio devastante nel centro città: evacuazioni in corso

Chi: Vigili del fuoco e forze dell’ordine; Cosa: Incendio di grandi dimensioni; Quando: Oggi, 15:30; Dove: Via Roma, centro città; Perché: Cause ancora da accertare.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00: Sul posto confermiamo che le operazioni di spegnimento sono in corso. Testimoni oculari riferiscono di fumi neri visibili a diversi isolati di distanza.

Il sindaco ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini. Invitiamo tutti a mantenere la calma e a seguire le istruzioni delle autorità.”

Diverse squadre di soccorso sono state mobilitate per assistere le famiglie evacuate dalle abitazioni circostanti. La Protezione Civile sta allestendo un centro di accoglienza temporaneo presso la scuola locale.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30: Le fiamme continuano a divampare, ma i vigili del fuoco hanno dichiarato che stanno riuscendo a contenere l’incendio. Non ci sono notizie di feriti al momento.

La cronologia degli eventi è ancora in fase di raccolta. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato in un magazzino abbandonato prima di propagarsi agli edifici vicini.

Le autorità chiedono alla popolazione di evitare la zona e di seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali.