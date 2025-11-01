Incendio in centro città: evacuate 200 persone e chiuso il traffico

Milano, 1 novembre: Un incendio si è sviluppato intorno alle 10:30 in un palazzo di via della Repubblica, creando panico tra i residenti.

Circa 200 persone sono state evacuate per motivi di sicurezza.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente bloccato l’accesso all’area e chiuso alcune strade del centro. Il sindaco di Milano ha dichiarato: “Siamo in contatto con i servizi di emergenza per garantire la sicurezza di tutti”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15: Sul posto confermiamo la presenza di diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme. Al momento non si segnalano feriti.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e verranno investigate. Questo evento ha causato notevoli disagi al traffico, con deviazioni già attuate.