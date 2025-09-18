Incendio nel centro città: 5 feriti e evacuazioni in corso

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un incendio è scoppiato oggi nel primo pomeriggio in un edificio residenziale situato in via Roma, nel centro di Roma.

Il bilancio attuale è di 5 feriti, di cui 2 in condizioni gravi.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente. Il sindaco di Roma, Francesco Gualtieri, ha dichiarato: “Siamo in contatto con i soccorritori e faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini.”

Alle 14:00, l’incendio si è rapidamente propagato ai piani superiori dell’edificio, costringendo le autorità ad evacuare le abitazioni vicine. Sul posto i nostri inviati confermano che le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

La causa dell’incendio non è ancora chiara, ma la Protezione Civile ha avviato un’inchiesta. Si invita la popolazione a evitare la zona per consentire il lavoro dei soccorritori.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Il numero di feriti potrebbe aumentare, poiché diversi residenti sono ancora in fase di evacuazione. I vigili del fuoco hanno riportato che l’incendio è stato parzialmente domato, ma rimane sotto controllo.

Resteremo aggiornati su ulteriori sviluppi.