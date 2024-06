Incentivi per l’imprenditoria giovanile nel 2024: una guida completa

Nel 2024, sono numerosi gli incentivi disponibili per agevolare l’imprenditoria giovanile in Italia.

Da finanziamenti agevolati a contributi a fondo perduto, fino a sostegni al credito, queste misure mirano a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese giovanili. In questa guida, esploreremo i principali incentivi nazionali e regionali, spiegando come accedervi e quali benefici offrono.

Incentivi nazionali per l’imprenditoria giovanile

Resto al sud

“Resto al sud” sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in diverse regioni del sud Italia e nelle aree colpite da eventi sismici nel centro Italia. Rivolto a persone dai 18 ai 55 anni, il programma offre una combinazione di finanziamenti bancari con interessi coperti da Invitalia e contributi a fondo perduto. La domanda si presenta sul sito di Invitalia.

Resto al sud 2.0

Istituito con il decreto legge del 7 maggio 2024, “Resto al sud 2.0” si rivolge a giovani sotto i 35 anni che avviano imprese nel mezzogiorno. Il programma offre voucher fino a 50.000 euro per l’acquisto di beni e servizi o contributi a fondo perduto che coprono fino al 75% degli investimenti, per un massimo di 200.000 euro.

Incentivi autoimpiego green e digital

Con il decreto Primo Maggio 2024, il governo ha introdotto nuovi incentivi per l’autoimpiego nel settore green e digital. Rivolti a giovani sotto i 35 anni, questi incentivi includono un contributo economico mensile di 500 euro e l’esonero dai contributi previdenziali per l’assunzione di dipendenti.

Incentivi autoimpiego per imprese al centro-nord

Sempre con il decreto Primo Maggio 2024, sono stati introdotti incentivi per l’autoimpiego al centro-nord Italia. Giovani sotto i 35 anni possono ottenere voucher fino a 40.000 euro o contributi a fondo perduto che coprono fino al 65% degli investimenti, per un massimo di 200.000 euro.

On – oltre nuove imprese a tasso zero

Questo programma offre un mix di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero per sostenere micro e piccole imprese composte prevalentemente da giovani sotto i 35 anni o da donne di qualsiasi età. Finanzia progetti di investimento per nuove iniziative o per l’ampliamento di attività esistenti.

Start cup

La “Start cup” è una competizione regionale che premia i migliori progetti di start-up e spin-off innovativi. Ogni regione italiana ha il proprio bando annuale, che offre programmi di formazione, mentorship e accompagnamento al mercato.

Smart & start Italia

Gestito da Invitalia, “Smart & start Italia” supporta progetti d’impresa con un valore compreso tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. La misura finanzia spese di investimento e servizi legati all’innovazione.

Cultura crea 2.0

“Cultura crea 2.0” sostiene la nascita di nuove imprese e iniziative no-profit nel settore turistico-culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le domande possono essere presentate online.

Fondo impresa femminile

Il “Fondo impresa femminile” supporta la nascita e il consolidamento di imprese guidate da donne. Sono finanziati programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo, con una dotazione di 200 milioni di euro.

Incentivi regionali per l’imprenditoria giovanile

Friuli Venezia Giulia – Progetto SISSI 2.0

Il “Progetto SISSI 2.0” sostiene lo sviluppo delle capacità imprenditoriali in Friuli Venezia Giulia, offrendo orientamento, coaching per il business plan e supporto alla formazione delle start-up.

Liguria – Misura 7.2 Garanzia Giovani

Il bando sostiene l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali con finanziamenti agevolati a tasso zero per giovani tra i 18 e i 29 anni, con spese comprese tra 10.000 e 25.000 euro.

Marche – Creazione d’impresa

La regione Marche promuove l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità per i giovani, offrendo formazione mirata e supporto alla creazione di nuove imprese.

Puglia – Fondo NIDI

Il “Fondo NIDI” sostiene giovani, donne e persone che hanno perso il lavoro nella creazione di microimprese e studi professionali associati, con contributi a fondo perduto e prestiti rimborsabili.

Sicilia – Fondo politiche giovanili

Questo avviso finanzia progetti per la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale dei territori, con contributi che coprono il 100% dei costi ammissibili, da un minimo di 50.000 a un massimo di 70.000 euro.

Toscana – Investimenti risorse idriche in agricoltura

La regione Toscana offre contributi in conto capitale del 40% per investimenti in efficienza idrica in agricoltura, con un ulteriore 10% per giovani agricoltori.

L’elenco degli incentivi per l’imprenditoria giovanile è in continuo aggiornamento. è importante rimanere informati sulle nuove opportunità che si presentano durante l’anno per sfruttare al meglio i benefici offerti. Questi incentivi rappresentano un’opportunità concreta per i giovani di avviare e sviluppare le proprie idee imprenditoriali, contribuendo alla crescita economica e all’innovazione del paese.