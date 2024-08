Inclusione Lavorativa Disabili: Voucher a Fondo Perduto per Imprese Lombarde nel 2024

Per l’anno 2024, la Regione Lombardia ha lanciato un bando per sostenere il lavoro inclusivo destinato alle persone con disabilità.

Il bando prevede l’erogazione di voucher a fondo perduto per le imprese lombarde, con contributi che variano tra 15.000 e 32.000 euro, a seconda della dimensione dell’azienda. Le domande possono essere presentate fino al 30 maggio 2025.

Cosa Sono i Voucher a Fondo Perduto per il Lavoro Inclusivo Disabili 2024

I voucher a fondo perduto sono contributi destinati alle imprese lombarde per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Questo strumento è stato introdotto con il Bando “Modello Lavoro Inclusivo nelle Imprese Lombarde 2024”, che mira a incentivare le aziende ad adottare misure per rendere il lavoro più accessibile ai disabili.

Come Funzionano i Voucher

Le aziende interessate devono presentare una domanda online, che sarà valutata con una procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione. Una volta completate le fasi istruttorie, verrà pubblicata una graduatoria degli interventi ammessi e dei contributi concessi. I fondi saranno poi erogati entro 90 giorni dall’approvazione della rendicontazione.

Ogni azienda può presentare una sola domanda di contributo.

Requisiti per Richiedere i Voucher

Possono richiedere i voucher a fondo perduto le imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia, iscritte e attive nel Registro delle Imprese. Devono inoltre essere in regola con il pagamento del diritto camerale e non devono trovarsi in situazioni di fallimento o altre condizioni di insolvenza. Se soggette agli obblighi della Legge 68/99, le aziende devono essere in regola con le assunzioni delle categorie protette.

Come Fare Domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il sito Telemaco di Infocamere, utilizzando le credenziali SPID, CNS o CIE. Non saranno accettate domande presentate con altre modalità.

Valore del Voucher

Il valore del voucher varia in base alla dimensione dell’impresa e alle spese ammissibili, coprendo fino all’80% dei costi sostenuti. Ecco i dettagli:

Micro e piccola impresa : Fino a 15.000 euro.

: Fino a 15.000 euro. Media impresa : Fino a 21.000 euro.

: Fino a 21.000 euro. Grande impresa: Fino a 32.000 euro.

Spese Ammesse

Le spese coperte dai voucher includono:

Formazione : Interventi formativi per il personale interno finalizzati all’inclusione dei disabili.

: Interventi formativi per il personale interno finalizzati all’inclusione dei disabili. Servizi di consulenza : Consulenza specialistica per l’adozione di modelli organizzativi inclusivi e la gestione degli obblighi legati alla Legge 68/99.

: Consulenza specialistica per l’adozione di modelli organizzativi inclusivi e la gestione degli obblighi legati alla Legge 68/99. Adattamento delle postazioni di lavoro: Acquisti di hardware e software per l’adattamento delle postazioni di lavoro per i dipendenti disabili.

Scadenze

Le domande possono essere presentate dalle ore 11:00 del 15 aprile 2024 fino alle ore 12:00 del 30 maggio 2025, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

Risorse Disponibili

Il bando dispone di una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro.

Il bando “Modello Lavoro Inclusivo nelle Imprese Lombarde 2024” rappresenta un’opportunità significativa per le aziende lombarde che desiderano rendere i loro ambienti di lavoro più inclusivi per le persone con disabilità. Contributi a fondo perduto fino a 32.000 euro sono disponibili per sostenere progetti di inclusione lavorativa. Le aziende interessate dovrebbero prepararsi a presentare la loro domanda entro le scadenze indicate.