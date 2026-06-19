Incontro alumni economia a Padova: networking, design e intelligenza artificiale

Un aperitivo di networking pensato per gli alumni del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Marco Fanno: due interventi su megatrend e AI, connessioni professionali e la definizione delle attività del chapter. attenzione: evento annullato.

L’appuntamento intitolato Alumni Networking Cocktail – Chapter Alumni Economia era stato concepito come un momento informale per rimettere in contatto laureati e diplomati del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova. Con data e orario fissati per lunedì 15 giugno 2026 alle 17:45 e sede prevista presso la Scuola Italiana Design in via E. P. Masini 8 a Padova, l’iniziativa puntava a trasformare un aperitivo in un’occasione concreta di scambio professionale, ripresa di relazioni e avvio di collaborazioni. L’evento prevedeva una formula che unisse short speech ispirazionali e momenti di networking strutturato, pensata per chi desidera allargare la propria rete senza rinunciare a contenuti di valore.

Organizzato dall’Associazione Alumni dell’Università di Padova insieme al Dipartimento Marco Fanno e in collaborazione con la Scuola Italiana Designl’incontro lasciava spazio anche alla partecipazione attiva dei presenti: non solo ascolto, ma la possibilità di contribuire alla definizione delle attività del Chapter Alumni Economia. Per motivi organizzativi l’accesso era riservato esclusivamente agli alumni del dipartimento, con iscrizione preventiva e un contributo di partecipazione previsto di 15 euro a persona. È importante segnalare che, nonostante la programmazione originale, l’evento è stato annullato.

Programma previsto: temi e relatori

La scaletta annunciata proponeva due interventi principali, pensati per stimolare riflessioni cross-disciplinari: il primo, dal titolo “(non solo) Design Driveni megatrend globali che non ti aspetti, ma con cui dovremo fare i conti”, era affidato a Emiliano Fabrisdirector presso Galileo Visionary District e docente presso la Scuola Italiana Designcon un focus sui grandi cambiamenti che stanno rimodellando mercati e comportamenti. Il secondo speech, intitolato “AIesempi di formidabile accelerazione dei processi design driven”, era invece curato da Andrea Busatomarketing manager presso la Scuola Italiana Designe avrebbe illustrato casi concreti in cui l’intelligenza artificiale accelera iter creativi e operativi all’interno di progetti guidati dal design.

Contenuti attesi dagli interventi

Gli speech erano pensati per offrire spunti pratici e ispirazionali: da un lato l’analisi di megatrend che attraversano settori economici e culturali, dall’altro esempi applicativi di AI nei processi di progettazione e marketing. In particolare, si sarebbe indagato come il design come lente interpretativa possa aiutare a leggere scenari futuri e come strumenti digitali avanzati possano velocizzare prototipazione, ricerca utenti e lancio di servizi. L’obiettivo dichiarato era mettere a disposizione dei partecipanti strumenti concettuali e casi concreti utili per attività professionali e iniziative collaborative.

Finalità del Chapter Alumni Economia e modalità di partecipazione

Il progetto del Chapter Alumni Economia nasce con una finalità pratica: costruire una rete attiva e funzionante tra gli ex studenti del Dipartimento Marco Fanno, capace di supportare carriere, progetti imprenditoriali e collaborazioni di ricerca. I promotori immaginavano un calendario di iniziative che rispondesse alle esigenze espresse direttamente dagli alumni, dando spazio a workshop, tavole rotonde e momenti informali di confronto. I partecipanti avrebbero potuto contribuire a definire quali temi approfondire, dai trend settoriali alle competenze richieste dal mercato, con l’intento di creare contenuti e attività aderenti alle reali necessità della comunità.

Per completezza organizzativa, l’evento richiedeva iscrizione preventiva e un contributo economico simbolico di 15 euro per coprire le spese logistiche e l’aperitivo di networking. Anche se la chiamata era rivolta solo agli alumni del dipartimento, l’approccio era pensato per favorire connessioni professionali autentiche e durature, non semplici scambi superficiali. Si ribadisce che la sessione programmata per il 15 giugno 2026 presso la Scuola Italiana Design è stata annullata; gli organizzatori avrebbero poi comunicato eventuali nuove date o modalità alternative per ricondurre l’iniziativa in calendario.