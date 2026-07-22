Sessione estiva laurea 2026/2026 DIES: date, sedi e procedure

La sessione estiva di laurea 2026/2026 del DIES è alle porte. Scopri le date, le sedi e le procedure per la consegna delle tesi e la preparazione delle presentazioni.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: la sessione estiva di laurea 2026/2026 del Dipartimento di Economia (DIES) è in programma per luglio. Gli studenti dei corsi triennali e magistrali possono ora prepararsi per questo importante traguardo accademico.

Con l’avvicinarsi delle date, è fondamentale conoscere tutti i dettagli organizzativi per evitare sorprese dell’ultimo minuto. Dalle scadenze per la consegna delle tesi alle procedure per la presentazione delle diapositive, ogni aspetto è stato pianificato per garantire un’esperienza fluida e senza stress.

Date e sedi delle lauree

Le lauree triennali si svolgeranno il 16 e 17 luglio 2026 in entrambe le sedi di Udine e Pordenone. Per quanto riguarda le lauree magistrali, la data unica è il 17 luglio 2026 con sedute sia a Udine che a Pordenone.

La scadenza per la consegna delle tesi è fissata al 26 giugno 2026 per entrambi i percorsi di studio. Questo termine è cruciale per permettere al dipartimento di organizzare al meglio le sessioni di laurea.

Procedure amministrative e contatti

Per tutte le questioni amministrative relative alla domanda di laurea, gli studenti devono fare riferimento alle segreterie studenti competenti. Gli indirizzi email a cui rivolgersi sono segreteria.economia@ e segreteria.cepo@.

Un aspetto importante riguarda la presentazione delle diapositive. Il dipartimento metterà a disposizione dei laureandi un notebook e il sistema di videoproiezione. I candidati dovranno memorizzare la loro presentazione su una chiavetta USB, esclusivamente in formato PDF o PowerPoint e caricarla autonomamente sul notebook il giorno stabilito per la prova finale.

Istruzioni specifiche per i laureandi magistrali

I laureandi magistrali che discuteranno la tesi a Udine sono invitati ad inviare le loro presentazioni in formato PDF e/o PowerPoint il 14 luglio 2026 dalle ore 9:00 alle ore 12:00, all’indirizzo andrea.cardinale@ (con copia conoscenza a didattica.dies@). Le presentazioni verranno caricate dalla Sezione Didattica del DIES nel portatile messo a disposizione dei laureandi.

Per i laureandi magistrali che discuteranno a Pordenone, le presentazioni devono essere inviate allo stesso indirizzo e nella stessa finestra temporale, ma all’indirizzo cepo@. Le presentazioni verranno caricate dal Centro Polifunzionale di Pordenone nel portatile a disposizione.

Misure di sicurezza e preparazione

Il dipartimento ha predisposto un sfondo istituzionale da utilizzare per le diapositive della tesi, disponibile al seguente link. Inoltre, sono state stabilite misure di sicurezza e prevenzione per le sedute di laurea in presenza, consultabili tramite il link fornito.

Si raccomanda vivamente ai candidati di presentarsi in anticipo rispetto all’orario previsto per evitare ritardi e garantire un’avvio puntuale delle sedute. Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile scrivere a didattica.dies@.

Infine, le informazioni relative al ritiro delle pergamene di laurea sono disponibili al seguente link: Ritiro pergamena di laurea.