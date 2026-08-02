Guardia di Finanza a Faenza: Via Libera alla Nuova Caserma da 5,12 Milioni di Euro

Faenza si prepara a ospitare una nuova caserma della Guardia di Finanza, con un investimento di 5,12 milioni di euro. Scopri come questa iniziativa trasformerà un'area strategica della città.

Il Comune di Faenza ha compiuto un passo significativo verso la realizzazione di un nuovo polo di sicurezza cittadino. Nella seduta del 28 luglio, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la convenzione per la costruzione di una nuova caserma della Guardia di finanza un progetto che promette di riqualificare un’area strategica della città.

L’intervento, finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per un importo di 5 milioni e 120 mila euro, sorgerà su un’area comunale di 2.915 metri quadrati compresa tra via Piero della Francesca e via Cimabue. Questa zona, vicina al casello autostradale e ben collegata alla circonvallazione e alla via Emilia, è stata scelta per la sua posizione strategica.

Un Polo Integrato per la Sicurezza

La nuova caserma non sarà l’unico intervento in quest’area. Infatti, è già programmato anche il futuro distaccamento dei Vigili del Fuoco creando così un polo integrato per la sicurezza. Il sindaco Massimo Isola ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che permetterà di superare le attuali criticità logistiche delle forze dell’ordine.

Il Comune cederà l’area al Demanio dello Stato in diritto di superficie per 99 anni e si occuperà della realizzazione delle opere di urbanizzazione, tra cui parcheggi, verde pubblico, marciapiedi, una pista ciclopedonale e il prolungamento stradale tra via Tiepolo e la strada adiacente al futuro distaccamento dei Vigili del Fuoco. L’Unione della Romagna Faentina avrà il ruolo di stazione appaltante, occupandosi delle fasi di progettazione, gara e direzione lavori.

Il Cambio al Vertice della Compagnia

In concomitanza con l’avvio del progetto, c’è stato un cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza. Il capitano Daniele Di Deodato ha lasciato l’incarico dopo tre anni di servizio per assumere un nuovo ruolo al Comando Regionale dell’Umbria, a Perugia. Al suo posto è arrivato il capitano Giuseppe De Rosa, 28 anni, originario della Campania.

Il sindaco Isola ha incontrato entrambi gli ufficiali a Palazzo Manfredi, ringraziando il comandante uscente per il lavoro svolto e augurando buon lavoro al nuovo comandante. Questo avvicendamento avviene in un momento cruciale per il presidio della Guardia di Finanza nel territorio, con l’avvio di un progetto che trasformerà significativamente la sicurezza cittadina.

Tempi e Fasi del Progetto

Dopo l’approvazione dello schema in consiglio comunale, la firma della convenzione è prevista dopo l’estate. Successivamente, potrà partire la procedura per l’affidamento dei lavori. La durata prevista dell’intervento è di tre anni dall’avvio del cantiere.

Questo progetto rappresenta un investimento significativo non solo per la sicurezza, ma anche per la riqualificazione urbana. La nuova caserma e il distaccamento dei Vigili del Fuoco contribuiranno a creare un’area moderna e funzionale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e l’efficienza delle forze dell’ordine.