Orari e modalità delle lezioni per l’anno accademico 2026-2026

Organizza il tuo anno accademico con il calendario delle lezioni 2026-2026. Scopri orari, modalità e accesso al materiale didattico.

L’anno accademico 2026-2026 è alle porte e gli studenti della Scuola di Economia e Studi Aziendali possono già consultare il calendario delle lezioni. Questo strumento essenziale permette di pianificare al meglio il proprio percorso universitario, tenendo conto delle diverse esigenze e modalità di apprendimento.

La Scuola di Economia e Studi Aziendali ha reso disponibili online gli orari delle lezioni, suddivisi per corso di laurea. Per accedere a queste informazioni, basta selezionare il proprio corso di studi nella sezione dedicata del sito ufficiale.

Modalità di svolgimento delle lezioni

Tutte le attività didattiche dell’anno accademico 2026-2026 si svolgeranno in presenza come previsto dal calendario didattico. Le lezioni avranno inizio il 2 e l’accesso alle aule, sale studio e biblioteche sarà libero, nel rispetto della capienza massima prevista.

Per venire incontro alle esigenze degli studenti, è prevista anche una modalità ibrida che consente di seguire le lezioni anche da remoto. Le nuove linee guida per la didattica in presenza e a distanza sono consultabili sul sito della Scuola di Economia e Studi Aziendali.

Accesso al materiale didattico

Per accedere al materiale didattico, come programmi e testi, gli studenti devono iscriversi all’insegnamento tramite la piattaforma Moodle dei due Dipartimenti: Dipartimento di Economia e Dipartimento di Economia Aziendale.

Questa piattaforma offre un accesso facilitato a tutte le risorse necessarie per il proprio percorso di studi, permettendo agli studenti di rimanere sempre aggiornati e preparati.

Con il calendario delle lezioni e le risorse online a disposizione, gli studenti possono affrontare l’anno accademico 2026-2026 con maggiore serenità e organizzazione.