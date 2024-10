Un incontro strategico per il futuro energetico

Oggi si è svolto un incontro cruciale tra il presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Questo incontro ha avuto come obiettivo principale quello di fare il punto sulle attività di Eni nel Paese e di esplorare le aree di comune interesse e collaborazione. La discussione ha messo in evidenza l’importanza della cooperazione tra le due entità, soprattutto in un contesto globale in continua evoluzione.

Focus sulle attività di Eni in Egitto

Durante l’incontro, sono state analizzate le attività svolte da Eni in Egitto, con un’attenzione particolare alle iniziative sia a terra che a mare. Queste iniziative sono fondamentali per sostenere la produzione di gas naturale e per esplorare l’ampio portafoglio di asset disponibili nel Paese. L’Egitto si sta affermando come un hub strategico per il gas nel Mediterraneo orientale, grazie alla presenza di infrastrutture avanzate per il trattamento e l’esportazione di gas naturale liquefatto (LNG).

Transizione energetica e sostenibilità

Un altro punto cruciale dell’incontro è stato il percorso di transizione energetica. L’amministratore delegato di Eni ha illustrato l’impegno della società nel promuovere iniziative di decarbonizzazione. Queste includono la riduzione delle emissioni di metano, l’implementazione di soluzioni per l’efficienza energetica e l’investimento in energie rinnovabili. La sostenibilità è diventata una priorità non solo per Eni, ma anche per il governo egiziano, che sta cercando di diversificare le proprie fonti energetiche e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Il ruolo di Eni nel mercato egiziano

Eni, attraverso la controllata IEOC, è attualmente il principale produttore di idrocarburi in Egitto, con una produzione di circa 318.000 barili di olio equivalente al giorno nel 2023. Questo posizionamento strategico consente a Eni di giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore energetico egiziano, contribuendo non solo all’economia locale, ma anche alla stabilità energetica della regione. La sinergia tra Eni e il governo egiziano rappresenta un modello di cooperazione che potrebbe essere replicato in altre aree del mondo.