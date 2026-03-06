Informazioni e comunicazioni del docente di Economia applicata

Informazioni sul docente e procedure d’esame

Questa pagina riunisce le informazioni essenziali relative al professore associato di Economia applicata (settore disciplinare ECON-04/A): dati di contatto, modalità di ricevimento, aree d’interesse scientifico e comunicazioni amministrative per gli studenti. L’obiettivo è fornire un riferimento chiaro e aggiornato per chi deve interagire con il docente o verificare l’esito delle prove d’esame. Nel mercato immobiliare la location è tutto; qui l’equivalente è la precisione delle informazioni. I dati di contatto e le regole di comunicazione sono presentati in modo conciso per facilitare le pratiche amministrative.

Si riportano inoltre le istruzioni operative per la validazione dei voti della prova scritta di Economia industriale, incluse le tempistiche e le procedure di visione degli elaborati. Le informazioni sono allineate al contenuto ufficiale pubblicato su Studium e seguono le date ivi indicate. Il mattone resta sempre un riferimento per l’investimento; analogamente, per gli studenti la tempestività nelle procedure garantisce trasparenza e correttezza nelle valutazioni.

Contatti e sede

Per comunicazioni amministrative e didattiche il docente è raggiungibile via email e telefono. L’ufficio è al quarto piano, stanza 20 dell’edificio dipartimentale. Per questioni formali è necessario utilizzare l’indirizzo istituzionale: [email protected]. Per segnalazioni o informazioni rapide resta disponibile il numero 095 7537743.

Indicazioni pratiche

L’invio di richieste via email consente di conservare una traccia documentale e facilita la gestione delle prenotazioni per il ricevimento. In caso di comunicazioni urgenti è preferibile il contatto telefonico durante l’orario d’ufficio. Per pratiche ufficiali, quali l’accettazione dei voti o la richiesta di visualizzazione degli elaborati, è obbligatorio l’invio di una mail. La tempestività nelle comunicazioni garantisce trasparenza e correttezza nelle procedure amministrative e didattiche.

Orario di ricevimento

Il docente riceve secondo una disponibilità settimanale definita in giorni e fasce orarie. Il ricevimento abituale è il martedì dalle 11:30 alle 13:30. Durante lo svolgimento dei corsi del primo semestre la fascia viene anticipata al pomeriggio, martedì dalle 17:00 alle 18:30. La variazione si applica esclusivamente nelle settimane di lezione del primo semestre.

Consigli per gli studenti

Si raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti sulla piattaforma ufficiale o tramite email prima di recarsi in presenza. La puntualità e l’invio anticipato di materiali o domande aumentano l’efficacia degli incontri. Per la visione degli elaborati è necessario rispettare le fasce orarie comunicate dal docente. La tempestività nelle comunicazioni garantisce inoltre regolarità nelle procedure amministrative e didattiche.

Temi di ricerca e ambiti disciplinari

La tempestività nelle comunicazioni favorisce anche la chiarezza delle attività di ricerca. Il docente concentra le linee di indagine sul territorio e sulle sue dinamiche economiche, con attenzione particolare alla logistica, all’economia dei trasporti e alle infrastrutture. Vengono valutate la regolamentazione e gli effetti dei mercati regolati sull’efficienza e sulla competitività territoriale. L’approccio combina analisi quantitativa e valutazioni di policy, con applicazioni sia teoriche sia operative. Nel mercato immobiliare la location è tutto: i risultati delle ricerche sono utili per orientare decisioni di investimento legate a infrastrutture, valore immobiliare e potenziale di rivalutazione.

Approccio metodologico

Il testo prosegue l’analisi iniziata nella sezione precedente e collega i risultati delle ricerche all’impatto territoriale. Si adottano modelli economici e analisi empiriche per interpretare fenomeni complessi e per supportare decisioni di policy.

Si utilizzano tecniche statistiche per valutare l’effetto delle infrastrutture sul sviluppo locale. Le catene logistiche vengono studiate come elementi chiave nell’organizzazione territoriale e nella determinazione dei costi e dei tempi di trasporto.

L’economia dei trasporti è considerata sia come campo teorico sia come strumento applicativo per orientare scelte pubbliche e private. Nel mercato immobiliare la location è tutto: i dati di compravendita mostrano come opere infrastrutturali possano influire sulla rivalutazione degli immobili e sul ROI immobiliare.

Avvisi e procedure per gli esiti d’esame

È stato pubblicato su Studium l’elenco degli esiti relativi alla prova scritta di Economia industriale svolta il giorno 09/02/26. L’avviso contiene le istruzioni formali per la gestione dei voti e le modalità di accettazione.

Gli studenti che intendono accettare il voto assegnato devono inviare, entro cinque giorni dalla pubblicazione, una mail al docente con cognome, nome, matricola, voto riportato e una dichiarazione esplicita di accettazione. Le procedure devono essere rispettate integralmente per garantire la validità dell’esito.

Visita degli elaborati e modifiche

In continuità con le procedure già indicate, la visione degli elaborati è consentita esclusivamente negli orari di ricevimento del docente. Salvo errori materiali, il voto pubblicato è considerato definitivo e non modificabile. Il punteggio pubblicato incorpora altresì la valutazione del project-work svolto dagli studenti frequentanti, elemento che concorre in modo composito alla valutazione finale.

Procedura di accettazione

L’invio dell’email di accettazione costituisce richiesta formale di registrazione del voto. Gli studenti devono rispettare la scadenza dei cinque giorni indicata nell’avviso per evitare ritardi o criticità amministrative. Per chiarimenti procedurali è possibile rivolgersi al docente tramite email; eventuali comunicazioni devono essere documentate per consentire la regolarizzazione amministrativa.

Il documento fornisce un riferimento pratico per studenti e colleghi sul docente di Economia applicata. Si integra con le indicazioni ufficiali pubblicate su Studium e rispetta le scadenze amministrative previste.

Per le comunicazioni è confermato che è possibile rivolgersi al docente tramite email; le comunicazioni devono essere conservate in forma documentata per consentire la regolarizzazione amministrativa. Studium resta la piattaforma di riferimento per tutti gli avvisi ufficiali e per la pubblicazione di orari e correzioni.

I dettagli relativi a ricevimento, visione degli elaborati e modalità di consegna continuano a essere quelli pubblicati sulle pagine ufficiali del corso. I dati di riferimento e le scadenze aggiornate sono disponibili su Studium, dove saranno pubblicati eventuali adeguamenti organizzativi.