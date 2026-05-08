Divieti di sosta e percorsi temporanei per il giuramento in piazza della Cittadella a Bergamo

La città di Bergamo ha disposto restrizioni alla circolazione per consentire lo svolgimento del giuramento solenne degli Allievi Ufficiali del 125° corso R.N.C.O.

“Trieste” e del 24° R.N.C.A. “Cassiopea II” dell’Accademia della Guardia di Finanza in Piazza della Cittadella. Le nuove disposizioni si inseriscono come integrazione alle ordinanze numerate n. 216 del 29/04/2026 e n. 228 del 06/05/2026, e prevedono divieti e rimozioni per garantire la sicurezza e la logistica dell’evento programmato per il 09 maggio 2026.

Questo avviso illustra le aree interessate, gli orari precisi e le eccezioni previste, oltre a suggerimenti pratici per residenti e visitatori. Le misure temporanee mirano a ridurre interferenze con il servizio pubblico e a facilitare l’accesso delle forze dell’ordine e dei mezzi tecnici impiegati nella cerimonia; è quindi importante conoscere i tratti di strada coinvolti e le prescrizioni per evitare sanzioni legate alla rimozione forzata.

Tratti interessati e tempistica

Le limitazioni entreranno in vigore dalle ore 23:00 del 08 maggio 2026 e fino alle ore 14:00 del 09 maggio 2026, e resteranno attive fino al termine della manifestazione qualora fosse necessario protrarle. Nello specifico, in Viale delle Mura sono previsti interventi su due segmenti distinti: il primo sul tratto compreso tra Largo Colle Aperto e il civico 11, dove saranno oggetto di provvedimento tre posti auto adiacenti agli stalli riservati a ciclomotori e motocicli; il secondo sullo spazio tra Vicolo Bettami e Vicolo Mura di Santa Grata, per una lunghezza approssimativa di 100 metri.

Dettagli sul tratto Largo Colle Aperto – civico 11

Nel segmento tra Largo Colle Aperto e il civico 11 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tre posti auto confinanti con gli stalli per motocicli. L’eccezione riguarda esclusivamente i mezzi del TPL autorizzati: si invita quindi a non occupare tali posti per non incorrere in rimozioni o sanzioni. La delimitazione è stata studiata per creare corridoi di sicurezza e spazi di manovra per i veicoli istituzionali impiegati nell’organizzazione della cerimonia.

Dettagli sul tratto Vicolo Bettami – Mura di Santa Grata

Sul tratto circoscritto tra Vicolo Bettami e Vicolo Mura di Santa Grata, per circa 100 metri, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi espressamente autorizzati e al servizio della manifestazione. Questo provvedimento agevola il posizionamento di servizi tecnici, mezzi di soccorso e veicoli istituzionali, riducendo al minimo le interferenze durante lo svolgimento del giuramento.

Motivazioni e impatto sulla mobilità cittadina

Le misure introdotte rispondono a esigenze di ordine pubblico, sicurezza e gestione logistica per l’evento di carattere istituzionale. Integrando le disposizioni delle ordinanze n. 216/29/04/2026 e n. 228/06/05/2026, l’amministrazione comunale punta a preservare la regolarità del servizio pubblico e a garantire corridoi liberi per le forze dell’ordine e gli automezzi coinvolti. Dal punto di vista della viabilità, ci si attende un aumento del flusso su percorsi alternativi e una temporanea riduzione della disponibilità di sosta nella zona della Cittadella.

Effetti per residenti e attività commerciali

Chi vive o lavora nelle immediate vicinanze è invitato a verificare eventuali autorizzazioni temporanee e a pianificare spostamenti in anticipo. Le deroghe per i residenti possono essere previste solo se comunicate alle autorità competenti; in ogni caso, il transito sarà regolato per privilegiare accessi di emergenza e mezzi autorizzati. Le attività commerciali devono tener conto delle fasce orarie indicate per non trovarsi sprovviste di aree di carico e scarico.

Consigli pratici e canali informativi

Per chi deve recarsi in centro il giorno dell’evento si consiglia di anticipare gli spostamenti, utilizzare il trasporto pubblico e preferire percorsi perimetrali alla Cittadella. In alternativa è opportuno lasciare l’auto in parcheggi di scambio e raggiungere la zona a piedi o con i servizi TPL. È utile seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune di Bergamo e le comunicazioni della Polizia Locale per eventuali variazioni dell’ultima ora.

Contatti e segnalazioni

Per informazioni puntuali e segnalazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali competenti o alla Polizia Locale. Seguire i canali istituzionali consente di ottenere chiarimenti su deroghe, autorizzazioni e percorsi alternativi, riducendo il rischio di sanzioni e facilitando il normale svolgimento della cerimonia.

Conclusione

Le restrizioni disposte rappresentano misure temporanee necessarie per lo svolgimento in sicurezza del giuramento degli Allievi Ufficiali in piazza della Cittadella il 09 maggio 2026. Conoscere i tratti interessati, gli orari e le eccezioni indicate nell’ordinanza permette a residenti e visitatori di organizzare al meglio gli spostamenti e contribuire alla buona riuscita dell’evento.