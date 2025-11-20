ING lancia un conto deposito con rendimento del 4% e cashback vantaggioso

ING ha lanciato un’offerta rivolta ai nuovi clienti, introducendo un conto deposito con un rendimento annuale del 4%.

Questa proposta è accompagnata da un cashback del 4% sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto corrente. Di seguito, vengono presentati i dettagli di questa promozione e le modalità per beneficiarne.

Dettagli dell’offerta di ING

Per accedere a questa promozione, i nuovi clienti devono aprire il Conto Corrente Arancio entro il 24 gennaio 2026. Durante la registrazione, è fondamentale inserire il codice promozionale ING2025. Una volta creato il conto, è necessario richiedere una carta di debito e attivare il Conto Arancio, che funge da deposito collegato al conto corrente. Questi passaggi sono semplici e possono essere completati in pochi minuti sul sito di ING.

Operazioni necessarie per la registrazione

Per usufruire di tutti i vantaggi offerti, è consigliabile seguire un procedimento chiaro. Dopo aver aperto il conto e richiesto la carta di debito, ING riconoscerà il rendimento del 4% sulle somme depositate nel Conto Arancio. Questo rendimento rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera far crescere i propri risparmi senza troppi sforzi.

Incentivi aggiuntivi e promozioni

Oltre ai benefici principali, ING offre anche un programma di referral chiamato porta un amico. Se un cliente invita fino a dieci amici ad aprire un Conto Corrente Arancio utilizzando il proprio codice, può ricevere un cashback aggiuntivo fino a 250€, con un bonus di 25€ per ogni amico che completa l’iscrizione. Questa iniziativa non solo incentiva i clienti a condividere l’offerta, ma rappresenta anche un modo pratico per guadagnare di più.

Costi e condizioni del conto

Il Conto Corrente Arancio Più prevede un canone mensile di 5€, che può essere azzerato se il cliente accredita stipendio o pensione con un importo minimo di 1.000€ al mese. Inoltre, gli under 30 possono beneficiare dell’esenzione dal canone se aprono il conto entro il 28 febbraio 2026. Da notare che i primi tre mesi di apertura sono gratuiti per tutti i nuovi clienti, rendendo l’offerta ancora più allettante.

Offerta vantaggiosa per risparmiare

L’offerta di ING per il Conto Corrente Arancio rappresenta una soluzione vantaggiosa per chi cerca di massimizzare i propri risparmi attraverso un rendimento interessante e cashback sulle spese. Con condizioni favorevoli e la possibilità di guadagnare ulteriormente invitando amici, questa proposta si presenta come un’opzione da considerare seriamente. È un’opportunità da non sottovalutare per coloro che desiderano gestire i propri risparmi in modo efficiente.