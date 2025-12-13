in News

ING lancia un’offerta imperdibile per il conto corrente Arancio

La banca olandese ING si distingue nel panorama bancario attuale con un’offerta interessante per chi decide di aprire un nuovo conto corrente online.

Fino al 24 gennaio, i nuovi clienti possono usufruire di un tasso d’interesse annuo lordo del 4% sui risparmi e di un cashback del 4% sulle spese effettuate.

Dettagli dell’offerta ING

Per accedere a questa vantaggiosa promozione, è necessario aprire il Conto Corrente Arancio utilizzando il codice promozionale ING2025. Inoltre, è indispensabile richiedere la carta di debito e il Conto Arancio, il conto deposito di ING. Tutte queste operazioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio per beneficiare delle offerte.

Come ottenere il cashback e il tasso d’interesse

ING riconosce il 4% di interesse annuo lordo per una durata di sei mesi su un massimo di 50.000 euro depositati sul Conto Arancio. Contestualmente, per ogni acquisto effettuato con la carta di debito, i clienti possono ricevere un cashback del 4% per sei mesi, con un limite di spesa mensile fissato a 500 euro.

Per accedere al cashback, è fondamentale mantenere un saldo di almeno 100 euro nel Conto Corrente Arancio per almeno un giorno entro il 31 luglio. Solo così si avrà diritto a questa opportunità di guadagno.

Invitare amici e guadagnare di più

In aggiunta, ING ha lanciato un’altra iniziativa che consente di guadagnare fino a 250 euro invitando amici ad aprire un nuovo conto corrente. Per ogni amico che decide di diventare cliente ING, il referente riceverà 25 euro di cashback, fino a un massimo di dieci amici.

Requisiti per l’apertura del conto

Aprire un Conto Corrente Arancio è un processo semplice e veloce. Saranno necessari un documento d’identità, la tessera sanitaria e un numero di telefono. Se si è liberi professionisti o autonomi, è necessario fornire anche il certificato di attribuzione della partita IVA. Questo rende l’apertura del conto accessibile a molti, senza troppi vincoli burocratici.

Opportunità di gestione delle finanze

Questa offerta di ING rappresenta un’opportunità unica per chi desidera gestire i propri risparmi in modo vantaggioso. Con un tasso di interesse competitivo e un cashback interessante, il Conto Corrente Arancio si posiziona come una scelta ideale per coloro che cercano un’ottima gestione delle proprie finanze. È importante attivare tutte le funzionalità necessarie per sfruttare al meglio questa promozione.

