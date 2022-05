Iniziare a fare trading online con FXORO

Il numero di piattaforme per il trading online è in costante aumento, per chi comincia oggi non è facile trovare quella più adatta. È importante anche per chi si occupa già di trading dare un’occhiata alle altre piattaforme, diverse da quella che sta utilizzando al momento. Questo perché, solo così è possibile trovare qualche opzione particolarmente interessante, come ad esempio speculazioni su mercati diversi o bonus economici facili da ottenere. A tal proposito, FXORO è un sito di trading online disponibile da tempo, con una sede a Cipro e con particolari proposte di trading.

Come cominciare

Per cominciare a fare trading su FXORO è sufficiente accedere al sito e attivare un account. Già qui però ci si può trovare con qualche dubbio; FXORO infatti propone tre diversi conti: a spread fissi, a spread variabili ed ECN. Le differenze tra i tre conti sono sostanziali, è quindi importante valutarle sin dal primo momento. Partendo dal presupposto che il versamento minimo di capitale cresce al diminuire dei pips di spread proposti. Con il conto a spread fissi si tratta di 2 pips, che scendono a 1,2 pips medi per il conto a spread variabili e a zero per il conto ECN, considerato uno strumento dedicato ai professionisti. Le commissioni sono azzerate per i primi due conti, ammontano a 5 euro per lot per il conto ECN. Tutti e tre i tipi di conto offrono anche le opzioni che riguardano i trader di fede islamica, per i quali sono attive regolamentazioni che tengono conto della Sharia. Una vola scelto il conto è sufficiente indicare i propri dati, un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono per registrarsi sul sito. I versamenti del capitale da utilizzare per le proprie speculazioni si possono effettuare utilizzando un qualsiasi portafoglio elettronico, un bonifico bancario o una carta di credito o di debito.

La piattaforma

FXORO utilizza la piattaforma MT4, o MetaTrader4. Si tratta di una piattaforma ben nota, facile da utilizzare, flessibile, veloce e soprattutto flessibile. Mette a disposizione dei clienti sia la possibilità di attivare un conto in versione demo, sia l’opzione multi dispositivo: in sostanza questa piattaforma è utilizzabile da qualsiasi dispositivo, anche in mobilità. Per chi dedica molto tempo al trading online, anche nel corso della giornata, poter utilizzare la piattaforma da mobile è chiaramente un’opzione essenziale. Ricordiamo che MT4 consente agli utilizzatori di sfruttare sistemi di trading automatizzato. Sul sito di FXORO sono disponibili anche vari strumenti, che permettono di ottenere regolarmente dei segnali di trading, di analizzare il mercato e di preparare grafici per gli asset che si stanno osservando. In sostanza si tratta di una piattaforma molto comoda da utilizzare, con anche funzionalità avanzate.

Sicurezza e formazione

Queste due voci trovano ampie risposte sul sito di FXORO. La società che gestisce il sito ha tutte le carte in regola per operare in Europa; possiede infatti le autorizzazioni da parte del Cysec, l’organismo di controllo per le attività finanziarie presente a Cipro. Questo permette all’utilizzatore italiano di sentirsi completamente al sicuro quando utilizza la piattaforma proposta da questo broker. Sul sito sono poi disponibili vari corsi dedicati al trading online, a partire da quelli di base, adatti a chi non si è mai avvicinato a questo tipo di attività. Sono disponibili anche vari corsi avanzati, che permettono al trader di apprendere tutto ciò di cui ha bisogno. Chiariamo subito che tramite la piattaforma proposta da FXORO è possibile investire in diversi mercati e con vari strumenti finanziari, per alcuni può essere importante seguire un corso dedicato a uno di tali strumenti se non lo ha mai utilizzato, per evitare di speculare senza conoscere bene le regole del gioco.