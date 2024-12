Interviste esclusive al Salone dei Pagamenti 2024

in

Il Salone dei Pagamenti 2024: un evento imperdibile

Il Salone dei Pagamenti 2024 si è confermato come uno degli eventi più attesi nel panorama dei pagamenti digitali. Quest’anno, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, pronti a condividere le loro conoscenze e a discutere le ultime innovazioni. Come media partner, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare alcuni dei protagonisti, tra cui Emiliano Imbimbo, Head of Digital VAS Italy di Nexi.

Intervista con Emiliano Imbimbo

Durante l’intervista, Emiliano Imbimbo ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione nel settore dei pagamenti. Ha affermato che la pandemia ha accelerato il processo di adozione delle tecnologie digitali, portando a un cambiamento radicale nelle abitudini dei consumatori. “Oggi, i pagamenti contactless e le soluzioni di pagamento mobile sono diventati la norma”, ha dichiarato Imbimbo. Inoltre, ha evidenziato come Nexi stia lavorando per offrire soluzioni sempre più innovative e sicure per i propri clienti.

Tendenze future nei pagamenti digitali

Imbimbo ha anche parlato delle tendenze emergenti nel settore dei pagamenti. Tra queste, ha menzionato l’importanza dell’intelligenza artificiale e della blockchain. “Queste tecnologie non solo migliorano la sicurezza delle transazioni, ma offrono anche nuove opportunità per personalizzare l’esperienza del cliente”, ha spiegato. Inoltre, ha evidenziato come la sostenibilità stia diventando un fattore chiave nelle scelte dei consumatori, influenzando anche le strategie delle aziende nel settore dei pagamenti.

Il ruolo dei media nel settore dei pagamenti

Infine, Imbimbo ha discusso il ruolo cruciale dei media nel comunicare le novità e le innovazioni del settore. “I media hanno la responsabilità di informare e educare il pubblico sulle nuove tecnologie e sulle loro applicazioni. Solo così possiamo garantire un’adozione consapevole e informata delle soluzioni di pagamento digitali”, ha concluso.