Invade la casa del fondatore di Terra Do-Kwon in mezzo alla debacle LUNA-UST

In mezzo al recente dramma LUNA-UST, un intruso aveva visitato la casa di Do Kwon, ha riferito venerdì un’agenzia di stampa locale.

I rapporti della polizia locale hanno mostrato che una persona sconosciuta ha visitato la casa del fondatore di Terra a Seongsu-dong, ha suonato il campanello ed è fuggita dopo aver chiesto al coniuge di Do-Kwon dove si trovasse suo marito.

A seguito dell’incidente, il coniuge di Do-Kwon ha designato una protezione di sicurezza dopo aver segnalato l’incidente alla polizia.

Mentre i motivi alla base della visita del sospetto non identificato non erano chiari, si diceva che fosse collegato al recente scoppio di Terra che ha costretto milioni di persone a subire pesanti perdite sui loro investimenti. L’agenzia di stampa locale che ha rotto l’incidente ha affermato che la posizione della casa di Do-Kwon è stata esposta agli investitori dopo un periodo lento per l’ecosistema Terra.

Do-Kwon, nato da un’idea dietro la blockchain di Terra, ha attirato scrutini e critiche dopo che il crollo della sua impresa ha innescato un massiccio tracollo nel più ampio mercato delle criptovalute questa settimana.

Il drammatico crollo dell’ecosistema Terra, che in precedenza si era classificato tra i progetti crittografici più preziosi, avrebbe devastato la vita degli investitori. Alcuni temevano persino che sarebbero diventati senzatetto dopo il caos delle criptovalute, secondo i post su Reddit.

I token nativi di Terra LUNA e UST venivano scaricati pesantemente dagli investitori dopo che quest’ultimo ha perso il suo ancoraggio 1:1 contro il dollaro USA il 9 maggio. Mentre gli sforzi di Do Kwon per salvare le valutazioni in calo sono stati ricevuti positivamente da alcuni investitori, lo stesso doveva ancora avere un impatto in piena regola.

Venerdì mattina, il più ampio mercato delle criptovalute ha recuperato le perdite fatte ieri quando Bitcoin ha toccato 30.000 dollari.

Anche se la maggior parte dei migliori progetti è stata scambiata nel verde, LUNA era ancora fortemente in cortocircuito, scambiandosi a 0,000005019 dollari, in calo del 99% nelle ultime 24 ore.