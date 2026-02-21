Investimento da 2 miliardi: Trenitalia rafforza l’alta velocità e rinnova la flotta regionale

La strategia di Trenitalia

Trenitalia ha presentato una strategia industriale che unisce potenziamento della flotta, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il gruppo guidato da Gianpiero Strisciuglio ha annunciato un piano di investimenti volto a rafforzare la leadership nel trasporto nazionale ad alta velocità e a rinnovare il servizio locale e gli Intercity. L’obiettivo dichiarato è offrire un’alternativa concreta ai voli di medio raggio, riducendo emissioni e tempi di viaggio per i passeggeri. Il gruppo prevede il progressivo rinnovo dei convogli e l’adozione di tecnologie digitali per la gestione operativa.

Potenziamento dell’alta velocità: 74 Frecciarossa 1000 entro il 2030

Il piano prosegue il progressivo rinnovo della flotta avviato dal gruppo, con l’acquisizione di 74 nuovi Frecciarossa 1000 previsti in servizio entro il 2030. L’intervento mira ad aumentare le frequenze sulle direttrici a maggiore domanda e a rafforzare l’offerta transfrontaliera per competere con i collegamenti aerei di breve e medio raggio. L’operazione punta anche a consolidare l’immagine del marchio come modello di efficienza ed eccellenza europea, integrando capacità e frequenza senza compromettere gli standard di servizio.

Prodotto, sostenibilità e materiali riciclabili

Strisciuglio ha ribadito l’impegno sul fronte della sostenibilità. Oltre il 95% della struttura dei nuovi convogli è realizzata con materiali riciclabili, indicati come leva per ridurre consumi energetici e impatto ambientale. Il gruppo interpreta la modernizzazione della flotta come strumento per aumentare l’efficienza operativa e rafforzare la proposta commerciale in un mercato liberalizzato più competitivo.

Rinnovo regionale e Intercity: la flotta più giovane d’Europa

Nel mondo del transporto locale, la recente ondata di investimenti cambia la fisionomia del servizio ferroviario regionale. Gli esperti del settore confermano che, grazie alle risorse del PNRR, entro il 2027 l’età media della flotta regionale nazionale sarà stimata tra i 5 e i 10 anni. Si tratta di un salto generazionale che valorizza comfort, affidabilità e performance operative.

Attualmente oltre l’80% dei convogli regionali — più di 1.000 su circa 1.300 — è già di ultima generazione. Questo rinnovo accelera l’efficienza operativa e rafforza la proposta commerciale delle imprese ferroviarie in un mercato liberalizzato più competitivo.

Intercity ibridi, elettrici e a batteria

Il segmento Intercity introdurrà oltre 30 nuovi convogli dotati di tecnologie ibride, elettriche e a batteria, pensati per garantire collegamenti efficienti anche su linee non completamente elettrificate. L’adozione di questi mezzi risponde a esigenze operative e ambientali: migliorare la puntualità, ridurre l’obsolescenza della flotta e contenere le emissioni. Il cambiamento si inserisce nel più ampio rinnovamento della rete ferroviaria volto a rendere la mobilità nazionale più affidabile e sostenibile.

Connettività a bordo: 5G, test e possibili soluzioni satellitari

Il tema della connettività a bordo prosegue nel quadro del rinnovamento della rete ferroviaria nazionale. Trenitalia ha condotto test su una rete proprietaria 5G sulla tratta Torino-Milano, con risultati giudicati eccellenti nelle prove tecniche. L’obiettivo è offrire un servizio stabile e uniforme ai passeggeri su tutte le tratte, riducendo le interruzioni dovute a problemi di copertura.

Per colmare le zone d’ombra residuali l’azienda valuta soluzioni complementari, tra cui tecnologie satellitari come Starlink. Gli esperti del settore confermano che l’integrazione tra reti terrestri e satellitari può migliorare la continuità del servizio, soprattutto in tratte rurali o in galleria. La strategia punta inoltre a garantire qualità di servizio omogenea e a sostenere servizi a valore aggiunto a bordo, come streaming e connettività per lavoro.

Obiettivi del progetto connettività

Il progetto mira a fornire una connessione stabile e adeguata alle esigenze sia della clientela business sia di quella leisure. L’obiettivo è garantire qualità di servizio omogenea a bordo e sostenere servizi a valore aggiunto, quali streaming e connettività per lavoro, senza compromettere la sostenibilità economica dell’investimento. Gli esperti del settore confermano che la scelta tecnologica sarà condizionata dall’analisi dell’efficacia operativa e dei costi complessivi.

La decisione tra reti pubbliche integrate, infrastrutture private basate su 5G o soluzioni satellitari sarà il frutto di valutazioni tecniche e finanziarie. Le analisi valuteranno copertura, latenza, capacità di traffico e costi di manutenzione. In seguito saranno definiti i criteri di priorità per l’implementazione e le aree pilota per i test operativi, con l’obiettivo di una strategia scalabile e sostenibile.

Logica industriale e ritorno economico

A seguito della definizione dei criteri di priorità e delle aree pilota, il rinnovo dei convogli si presenta come leva strategica per migliorare la performance economica del servizio ferroviario. L’intervento è pensato per aumentare l’offerta e ottimizzare la saturazione delle tracce ferroviarie, con ricadute positive sui ricavi a parità di infrastruttura. Il progetto punta inoltre a contenere i rischi operativi legati all’obsolescenza, accrescendo l’affidabilità e la puntualità del servizio.

Le principali leve per incrementare il margine industriale sono l’aumento della efficienza energetica, l’incremento del load factor — rapporto tra posti venduti e posti disponibili — e la riduzione dei costi operativi per posto/chilometro. Il rinnovamento della flotta contribuisce altresì a diminuire guasti e ritardi, con benefici sia sui costi di manutenzione sia sull’esperienza del passeggero.

L’ammodernamento riduce guasti e ritardi e si traduce anche in iniziative locali legate al ricambio continuo della flotta. Tra queste, Trenitalia presenterà due nuovi convogli ETR 104 (n.308 e n.309) destinati all’Abruzzo. I treni verranno mostrati alla cittadinanza il 23 nella stazione di Pescara Centrale. L’iniziativa conferma che il piano non è solo strategia d’immagine, ma intervento operativo con effetti concreti sul servizio quotidiano e sul territorio.