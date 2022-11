Investire in Bitcoin: la migliore strategia da adottare

Diverse strategie di investimento bitcoin funzionano per persone diverse, a seconda della quantità di denaro che vogliono investire e della loro tolleranza al rischio. La strategia più semplice e più ampiamente consigliata è chiamata media dei costi in dollari, che prevede l’acquisto della stessa quantità di bitcoin a intervalli ricorrenti.

Un’altra strategia di investimento bitcoin comune è l’investimento forfettario, che può essere un metodo preferibile di investimento se si dispone di una grande quantità di denaro e si è disposti a trattenere il bitcoin per lungo tempo. La strategia di investimento bitcoin più rischiosa è il trading di bitcoin, che si basa sul concetto di acquistare basso e vendere alto. Questo articolo spiega queste comuni strategie di investimento bitcoin in modo da poter essere meglio informati quando decidi quale strategia è giusta per te.

Media dei costi in dollari

La strategia di calcolo della media dei costi in dollari (acquisto di una quantità predeterminata di bitcoin a intervalli prestabiliti) consente di acquistare bitcoin al costo medio in un certo periodo di tempo. Ciò riduce il rischio che il valore del tuo bitcoin diminuisca in modo significativo, ma riduce anche la possibilità che il valore aumenti drasticamente.

Se vuoi un costo medio in bitcoin, devi decidere una quantità predeterminata di bitcoin da acquistare a intervalli prestabiliti, a seconda del tuo budget.

Ad esempio, potresti scegliere di acquistare $ 50 di bitcoin ogni settimana, o forse vuoi spendere $ 100 da ogni busta paga su bitcoin. Se avessi speso $ 100 di ogni busta paga in bitcoin negli ultimi due anni, avresti speso $ 5300 in bitcoin che ora vale $ 7400. Per avere un’idea della tecnica di calcolo della media dei costi in dollari e delle sue prestazioni storiche, prova la calcolatrice su www.dcabtc.com.

Investimento forfettario

Se hai una grande quantità di denaro che vuoi investire in bitcoin e sei disposto ad accettare un rischio più elevato, allora investire in somme forfettarie può essere una buona opzione. Questa tecnica prevede l’acquisto di una maggiore quantità di bitcoin in anticipo e la sua conservazione fino a quando non si decide di incassare.

Storicamente, l’investimento forfettario è stato quasi sempre una strategia di investimento redditizia in bitcoin se l’investitore era disposto a detenere il bitcoin per un tempo abbastanza lungo. L’investimento forfettario può essere una strategia più rischiosa, ma ha anche il potenziale per ricompense più elevate perché stai facendo l’intero investimento a un unico prezzo bitcoin. C’è un detto comune nel mondo degli investimenti: “il tempo nel mercato batte il tempismo del mercato”.

Trading di Bitcoin

Bitcoin può essere scambiato in borsa allo stesso modo di azioni, materie prime e altre valute. A differenza dei mercati tradizionali, bitcoin e criptovalute sono disponibili per il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Alcuni investitori cercano di aumentare le loro partecipazioni in bitcoin negoziando in modo redditizio (comprando basso e vendendo alto), ma non consigliamo questo approccio, anche per gli investitori esperti. La maggior parte delle persone perde denaro quando cerca di acquistare basso e vendere alto perché stanno negoziando contro trader professionisti o robot di trading che utilizzano algoritmi per analizzare i mercati e fare trading quasi istantaneamente.

Considerazioni

Se hai una grande quantità di denaro e vuoi investirlo in bitcoin, le tue due opzioni più sicure sono la media dei costi in dollari e l’investimento forfettario. Se hai intenzione di mantenere il tuo bitcoin a lungo termine e sei disposto ad accettare il rischio aggiuntivo, l’investimento forfettario può essere molto redditizio. D’altra parte, se vuoi giocare in modo più sicuro, puoi scegliere di investire importi più piccoli e ricorrenti in bitcoin utilizzando la strategia di media dei costi in dollari. Ricorda, in base alla media dei costi in dollari, il costo del tuo bitcoin sarà più vicino alla media nel periodo in cui hai investito e non dovrai preoccuparti di un improvviso calo del valore del tuo bitcoin.

Indipendentemente dal metodo scelto, ci sono alcune cose di cui essere consapevoli quando si inizia con gli investimenti in bitcoin. In primo luogo, ci sono molte truffe nello spazio bitcoin e criptovaluta mascherate da schemi di investimento. Leggi la nostra guida su Come individuare le truffe di criptovaluta per proteggere il tuo investimento in bitcoin. È anche importante assicurarsi di tenere i tuoi bitcoin in un portafoglio a cui solo tu hai accesso. Ricorda: non le tue chiavi, non le tue monete!