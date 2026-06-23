Investire in immobili da 100 euro: come aprire il conto e procedere

Apri un conto in pochi minuti e investi in quote immobiliari da 100 euro con garanzia di iscrizione nel catasto immobiliare. Scopri i passaggi per la registrazione, la verifica dell’identità, la firma dell’ordine e il pagamento tramite bonifico con codice QR.

Aprire un conto sulla piattaforma di investimento immobiliare richiede pochi dati iniziali e permette di partecipare a progetti a partire da 100 euro. L’accesso è pensato per essere rapido: dopo aver comunicato nome e indirizzo e-mail riceverai un link di verifica che attiva il portale. Una volta dentro, potrai esplorare i progetti aperti, prenotare quote e completare il primo acquisto seguendo una procedura guidata.

Questo percorso è strutturato per chi cerca un investimento immobiliare gestito in modo completo: l’acquisto, la gestione e la vendita dell’immobile sono curate dalla piattaforma, mentre tu detieni quote iscritte con garanzia nel catasto immobiliare. L’orizzonte consigliato per questo tipo di investimento è mediamente di cinque anni con due fonti di rendimento principali: i proventi derivanti dall’affitto e quelli legati alla vendita dell’immobile.

Come aprire il conto e completare la registrazione

Per iniziare è sufficiente inserire il tuo nome esatto (come registrato in banca) e la tua e-mail. Dopo la conferma comparirà un link monouso per verificare l’indirizzo e-mail: controlla anche la cartella spam se non lo ricevi. La seconda parte della registrazione serve a formalizzare i termini contrattuali e l’informativa sulla protezione dei dati: è un passaggio obbligatorio per accedere alle funzionalità operative del portale. Sul profilo potrai inoltre impostare la password e abilitare l’accesso con autenticazione a due fattori per maggiore sicurezza.

Selezione del progetto e caratteristiche delle quote

Nella sezione dedicata ai progetti attivi vedrai le opportunità attualmente aperte agli investimenti, con foto, descrizione e allegati scaricabili. Ogni progetto è suddiviso in un numero fisso di quote tutte di pari valore: scegliendo quante quote acquistare determinerai l’ammontare del tuo investimento. Se una quota viene prenotata o venduta, viene rimossa dall’offerta, quindi non è possibile acquistare oltre la disponibilità residua. Prima di inviare la richiesta, il sistema mostra lo stato del progetto e il numero di quote disponibili, aiutandoti a prendere una decisione informata.

Verifica dell’identità: cosa serve e come funziona

La verifica dell’identità è obbligatoria e si esegue una sola volta, al primo ordine, tramite un sistema di identity check consolidato. Ti verrà chiesto di inserire nome, cognome e codice identificativo personale per la ricerca nei registri, oltre a fornire un documento che certifichi il tuo indirizzo. In alternativa, è prevista la rilevazione automatica della posizione tramite i servizi di localizzazione del browser per confermare l’indirizzo.

Documenti richiesti e procedura fotografica

Serve fotografare fronte e retro della carta d’identità e poi un secondo documento: patente o passaporto. Le immagini devono essere leggibili e nitide. Successivamente verrà verificato il numero di telefono con un SMS contenente un codice di autorizzazione. L’ultima fase prevede il questionario AML (anti money laundering) necessario per le verifiche normative: dopo l’invio vedrai lo stato della pratica e, in genere, la validazione avviene in pochi istanti se i documenti sono corretti.

Ordine, firma elettronica e modalità di pagamento

Dopo aver selezionato le quote e inviato la richiesta di acquisto, dovrai firmare l’ordine: il sistema precompila i dati e ti consente di apporre la firma digitale o utilizzare firme preimpostate. Se non sei ancora verificato, il flusso ti porterà automaticamente alla procedura d’identità; in caso contrario, proseguirai verso il gateway di pagamento. Il processo di pagamento genera un codice QR che puoi scansionare con qualsiasi internet banking nazionale per completare il bonifico.

Il portale consente anche pagamenti esteri: nella scheda del progetto troverai l’IBAN e gli altri dati necessari. L’abbinamento tra ordine e pagamento viene eseguito più volte al giorno e comunque al massimo entro il giorno lavorativo successivo; la piattaforma attende il pagamento fino a tre giorni lavorativi. Una volta rilevato il versamento, vedrai l’ordine aggiornato nella sezione Il mio portafoglio e riceverai una notifica via e-mail. È importante evitare di annullare il bonifico dopo l’invio, per non causare problemi nell’abbinamento e non restituire le quote prenotate all’offerta.

Da quel momento in poi riceverai i rendimenti direttamente sul conto dal quale hai effettuato il pagamento e potrai seguire l’evoluzione del progetto nella sezione dedicata ai documenti, aggiornamenti e assemblee. L’intero percorso è pensato per offrire un investimento immobiliare senza la necessità di gestire in prima persona le operazioni quotidiane sull’immobile.