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14 Agosto 2026

Come il Vietnam può attrarre capitali esteri nel settore immobiliare

Il Vietnam si prepara ad accogliere nuovi investimenti immobiliari internazionali, ma deve affrontare sfide legate a trasparenza, infrastrutture e costi del capitale.

· · 3 min
Come il Vietnam può attrarre capitali esteri nel settore immobiliare

Il Vietnam sta emergendo come un mercato promettente per gli investimenti immobiliari internazionali, grazie alla sua crescita economica e demografica. Tuttavia, per attrarre capitali esteri, il paese deve affrontare diverse sfide, tra cui la trasparenza dei dati di mercato e la qualità delle infrastrutture.

Un recente seminario organizzato da Savills ha riunito esperti del settore per discutere delle opportunità e delle sfide per il mercato immobiliare vietnamita. Gli esperti hanno evidenziato i punti di forza del paese, come il settore manifatturiero in espansione e la crescente domanda di spazi industriali e centri dati.

Il potenziale del mercato immobiliare vietnamita

Neil Brookes, Senior Managing Director di Asia Pacific Capital Markets, ha sottolineato che gli investimenti immobiliari nella regione Asia-Pacifico sono attualmente concentrati in Giappone, Australia e Singapore. Tuttavia, il mercato sta evolvendo, con gli investitori che cercano opportunità in settori specifici con potenziale di crescita.

Il Vietnam, con la sua forte crescita nel settore manifatturiero e demografico, rappresenta un’opzione interessante per gli investitori. Tuttavia, per attrarre capitali, il mercato necessita di maggiore liquidità e trasparenza. Nicholas Wilson, Senior Director of Strategic Research & Consulting, ha affermato che il ritiro di capitali dalla Cina potrebbe creare spazio per altri mercati emergenti, tra cui il Vietnam.

Settori in crescita: immobili industriali e centri dati

John Campbell, direttore e responsabile dei servizi immobiliari industriali di Savills Vietnam, ha evidenziato il cambiamento nel mercato immobiliare industriale vietnamita. Le aziende stanno passando da modelli produttivi basati sui costi a modelli basati sulle capacità, con una crescente domanda di spazi industriali già pronti.

Oltre al settore industriale, i centri dati rappresentano un’area di grande potenziale. Il Vietnam è nelle fasi iniziali di un ciclo di crescita significativo, con una domanda crescente di cloud computing e intelligenza artificiale. Tuttavia, per attrarre investimenti su larga scala, il paese deve garantire un’infrastruttura energetica solida.

La sfida della trasparenza e dei costi del capitale

Matthew Powell, direttore degli uffici Savills di Hanoi e Da Nang, ha sottolineato l’importanza della trasparenza dei dati di mercato per attrarre investimenti. La raccolta e l’analisi di dati primari e secondari sono cruciali per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate.

Neil Brookes ha evidenziato che i costi del capitale rappresentano una barriera significativa per gli investitori istituzionali. Senza informazioni chiare sui costi di finanziamento, gli investitori avranno difficoltà a prendere decisioni. Niall Kumar, vicedirettore del settore alberghiero di Savills Australia, ha consigliato ai proprietari di immobili di essere ben preparati in termini di valutazione e piani di creazione di valore.

Tuttavia, per capitalizzare su questa opportunità, il paese deve migliorare la trasparenza dei dati di mercato, la qualità delle infrastrutture e la chiarezza sui costi del capitale. Questi fattori saranno cruciali per determinare la capacità del Vietnam di attrarre capitali esteri nei prossimi anni.

Autore

Niccolò Conforti

Niccolò Conforti ha seguito il lancio di una startup napoletana in un incontro al Centro Direzionale, sostenendo una linea editoriale pro-innovazione nel settore fintech. Analista fintech, porta un dettaglio biografico: mantiene un registro delle prime pitch a cui ha assistito a Napoli.

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