Come il Vietnam può attrarre capitali esteri nel settore immobiliare

Il Vietnam si prepara ad accogliere nuovi investimenti immobiliari internazionali, ma deve affrontare sfide legate a trasparenza, infrastrutture e costi del capitale.

Il Vietnam sta emergendo come un mercato promettente per gli investimenti immobiliari internazionali, grazie alla sua crescita economica e demografica. Tuttavia, per attrarre capitali esteri, il paese deve affrontare diverse sfide, tra cui la trasparenza dei dati di mercato e la qualità delle infrastrutture.

Un recente seminario organizzato da Savills ha riunito esperti del settore per discutere delle opportunità e delle sfide per il mercato immobiliare vietnamita. Gli esperti hanno evidenziato i punti di forza del paese, come il settore manifatturiero in espansione e la crescente domanda di spazi industriali e centri dati.

Il potenziale del mercato immobiliare vietnamita

Neil Brookes, Senior Managing Director di Asia Pacific Capital Markets, ha sottolineato che gli investimenti immobiliari nella regione Asia-Pacifico sono attualmente concentrati in Giappone, Australia e Singapore. Tuttavia, il mercato sta evolvendo, con gli investitori che cercano opportunità in settori specifici con potenziale di crescita.

Il Vietnam, con la sua forte crescita nel settore manifatturiero e demografico, rappresenta un’opzione interessante per gli investitori. Tuttavia, per attrarre capitali, il mercato necessita di maggiore liquidità e trasparenza. Nicholas Wilson, Senior Director of Strategic Research & Consulting, ha affermato che il ritiro di capitali dalla Cina potrebbe creare spazio per altri mercati emergenti, tra cui il Vietnam.

Settori in crescita: immobili industriali e centri dati

John Campbell, direttore e responsabile dei servizi immobiliari industriali di Savills Vietnam, ha evidenziato il cambiamento nel mercato immobiliare industriale vietnamita. Le aziende stanno passando da modelli produttivi basati sui costi a modelli basati sulle capacità, con una crescente domanda di spazi industriali già pronti.

Oltre al settore industriale, i centri dati rappresentano un’area di grande potenziale. Il Vietnam è nelle fasi iniziali di un ciclo di crescita significativo, con una domanda crescente di cloud computing e intelligenza artificiale. Tuttavia, per attrarre investimenti su larga scala, il paese deve garantire un’infrastruttura energetica solida.

La sfida della trasparenza e dei costi del capitale

Matthew Powell, direttore degli uffici Savills di Hanoi e Da Nang, ha sottolineato l’importanza della trasparenza dei dati di mercato per attrarre investimenti. La raccolta e l’analisi di dati primari e secondari sono cruciali per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate.

Neil Brookes ha evidenziato che i costi del capitale rappresentano una barriera significativa per gli investitori istituzionali. Senza informazioni chiare sui costi di finanziamento, gli investitori avranno difficoltà a prendere decisioni. Niall Kumar, vicedirettore del settore alberghiero di Savills Australia, ha consigliato ai proprietari di immobili di essere ben preparati in termini di valutazione e piani di creazione di valore.

Tuttavia, per capitalizzare su questa opportunità, il paese deve migliorare la trasparenza dei dati di mercato, la qualità delle infrastrutture e la chiarezza sui costi del capitale. Questi fattori saranno cruciali per determinare la capacità del Vietnam di attrarre capitali esteri nei prossimi anni.