Nell’attuale panorama finanziario, l’interesse per gli investimenti etici e responsabili sta guadagnando sempre più terreno. Tra le molteplici opzioni disponibili, una strategia che si distingue è l’investimento nelle azioni dei disastri naturali. Andrew Chanin, CEO di Procure ETFs, propone un approccio unico attraverso l’ETF Procure Disaster Recovery Strategy (NASDAQ: FIXT). In questa guida, esploreremo il concetto di investire prima, durante e dopo i disastri naturali e analizzeremo le implicazioni di questa strategia di investimento.

Investire nelle Azioni dei Disastri Naturali

Con il crescente impatto dei disastri naturali sulle economie globali, l’idea di investire in aziende che forniscono assistenza prima, durante e dopo tali eventi assume sempre più rilevanza. Questo è il concetto chiave dietro l’ETF Procure Disaster Recovery Strategy (NASDAQ: FIXT), ideato da Andrew Chanin, CEO di Procure ETFs.

Il Fondatore di Procure ETFs sulla Strategia di Investimento

Chanin ha sottolineato l’importanza di guardare agli scenari reali del mondo e all’impatto diretto dei disastri naturali sulle attività umane. Secondo lui, queste aziende non sono semplicemente profittatrici della tragedia, ma forniscono servizi essenziali per la ripresa e la preparazione di fronte a eventi catastrofici.

Obiettivo e Performance del ETF FIXT

Il Procure Disaster Recovery Strategy ETF ha dimostrato un notevole successo sin dal suo lancio nel 2022, con un aumento di quasi il 30%. Il fondo detiene partecipazioni in una vasta gamma di aziende, tra cui NVIDIA, Babcock International Group e Home Depot, che sono attive nell’assistenza durante le calamità naturali.

Approccio Etico e Responsabile agli Investimenti

Nonostante le potenziali preoccupazioni etiche legate al profitto da situazioni di emergenza, Chanin enfatizza che le aziende incluse nell’ETF FIXT sono lì per fornire supporto e non per sfruttare le tragedie. Questo lo distingue da altri fondi, poiché l’obiettivo principale è la preparazione e il recupero, non il mero guadagno finanziario.

Conclusioni e Ulteriori Approfondimenti

L’intervista completa con Andrew Chanin fornisce ulteriori dettagli sulla strategia di investimento dell’ETF FIXT e l’approccio alle azioni in caso di calamità naturali. Questa visione chiara e obiettiva può aiutare gli investitori a comprendere meglio le opportunità e i rischi associati a questo settore in rapida evoluzione.