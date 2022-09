Inviare Cronos (CRO) da MetaMask a Crypto.com

in

Per trasferire Cronos (CRO) da MetaMask a Crypto.com, in primo luogo, è necessario copiare l’indirizzo di deposito CRO in Crypto.com,

Quindi, apri il portafoglio MetaMask e fai clic su “Invia“.

Incolla l’indirizzo copiato e inserisci l’importo.

Infine, fai clic su “Conferma“.

Ci vogliono 1-5 minuti per trasferire CRO da MetaMask a Crypto.com.

Per trasferire Cronos (CRO) da MetaMask a Crypto.com, è applicabile una tariffa di rete di 0,000116 CRO.

Passaggi per trasferire Cronos (CRO) da MetaMask a Crypto.com

Passaggi per trasferire Cronos (CRO) dall’applicazione mobile MetaMask all’applicazione mobile Crypto.com

Trova CRO in Crypto.com Copia l’indirizzo di deposito CRO Fai clic su “Invia” in MetaMask Incolla l’indirizzo e inserisci l’importo Fai clic su “Conferma“ Controlla i trasferimenti recenti

1. Trova CRO in Crypto.com

Accedi al tuo account Crypto.com inserendo le tue credenziali, inclusi il codice di verifica email e il codice Google Authenticator 2FA (se abilitato).

Quindi, fai clic su “Portafogli” nel menu a sinistra o nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Successivamente, è necessario fare clic su “Spot“.

In questo modo, sarai in grado di vedere tutte le criptovalute. criptovalute supportate da com.

Utilizza la casella di ricerca per trovare Cronos (CRO).

2. Copia l’indirizzo di deposito CRO

Dopo aver trovato il Cronos (CRO), è necessario fare clic su “Deposito“.

In questo modo, puoi vedere l’indirizzo di deposito.

Per impostazione predefinita, “Rete” è selezionato come “ERC20”. Lascialo come stai inviando il Cronos nativo.

Fai clic su “Copia indirizzo“. Se si desidera eseguire la scansione del codice QR, fare clic su “Scansiona codice QR“.

3. Fai clic su “Invia” in MetaMask

Apri l’estensione MetaMask Wallet e inserisci la password per sbloccarla.

Se non hai aggiunto Cronos a MetaMask, devi prima aggiungerlo e passare a Cronos in MetaMask.

Ora vedrai il saldo del tuo portafoglio. Appena sotto, ci sarà un’opzione “Invia“.

Fare clic su di esso.

4. Incolla l’indirizzo e inserisci l’importo

Dopo aver fatto clic su Invia, è necessario incollare l’indirizzo di deposito CRO copiato nel passaggio 2.

Quindi, inserisci l’importo da trasferire a Crypto.com. Usa il pulsante “Max” se vuoi inviare tutto il CRO che hai nel tuo portafoglio MetaMask.

Infine, fai clic su “Avanti“.

5. Fai clic su “Conferma“

La prossima è la fase di conferma.

Questa pagina di conferma contiene dettagli, come l’indirizzo Da e A, l’importo del prelievo e la tariffa del gas.

Ricontrolla i dettagli e fai clic su “Conferma” per procedere ulteriormente con il trasferimento.

6. Controlla i trasferimenti recenti

Per controllare i trasferimenti recenti nell’estensione MetaMask Wallet, vai alla scheda “Attività” in prima pagina.

Per controllare i trasferimenti recenti su Crypto.com, vai su “Spot Wallet” facendo clic su “Portafogli“.

Quindi, vai alla scheda “Cronologia transazioni“.

Passaggi per trasferire Cronos (CRO) dall’applicazione mobile MetaMask all’applicazione mobile Crypto.com

Tocca “Deposita” nell Crypto.com app Exchange Copia l’indirizzo di deposito CRO Tocca “Invia” in MetaMask Incolla l’indirizzo e inserisci l’importo Tocca “Invia“ Controlla i trasferimenti recenti

1. Tocca “Deposita” nell Crypto.com app Exchange

Aprire l’applicazione Crypto.com Exchange.

Tocca l’opzione “Portafogli” in basso a destra dello schermo del cellulare.

Quindi, tocca “Deposito”.

Ora, è necessario specificare ciò che si sta depositando. Quindi, tocca “Monete“.

Successivamente, è necessario trovare la moneta Cronos (CRO). Usa la casella di ricerca fornita per trovarlo.

2. Copia l’indirizzo di deposito CRO

Dopo aver trovato il CRO, è necessario toccarlo.

Ora sarai nella pagina “Deposita CRO“.

La moneta e la rete sono selezionate come “CRO” e “ECR20” per impostazione predefinita. Lascialo così com’è.

In questo modo, puoi vedere l’indirizzo di deposito CRO.

Per copiare l’indirizzo, tocca l’icona “copia“. Puoi anche scansionare il codice QR per ottenere l’indirizzo di deposito.

3. Tocca “Invia” in MetaMask

Apri l’applicazione mobile MetaMask.

Se non hai aggiunto Cronos a MetaMask, devi prima aggiungerlo e passare a Cronos in MetaMask.

Appena sotto il saldo del portafoglio e l’indirizzo del portafoglio, puoi vedere l’opzione “Invia“.

Tocca “Invia“.

4. Incolla l’indirizzo e inserisci l’importo

Dopo aver toccato Invia, è necessario incollare l’indirizzo di deposito CRO copiato nel passaggio 2.

Quindi, tocca “Avanti“.

Successivamente, ti verrà chiesto di inserire l’importo del prelievo. Usa il pulsante “MAX” se vuoi inviare tutto il CRO che hai nel tuo portafoglio MetaMask.

Una volta inserito l’importo, tocca “Avanti“.

5. Tocca “Invia“

Dopo aver toccato Avanti, devi confermare la transazione.

Nella pagina “Conferma”, è possibile rivedere i dettagli della transazione, inclusa la tariffa del gas.

Dopo la revisione, tocca “Invia”.

6. Controlla i trasferimenti recenti

Per controllare i trasferimenti recenti nell’applicazione mobile MetaMask, è necessario toccare “Cronos (CRO)” sotto “Token”.

Per controllare i trasferimenti recenti nell’applicazione mobile Crypto.com Exchange, vai su “Portafogli” e tocca l’icona “Cronologia transazioni” nell’angolo in alto a destra.

Conclusione

Per inviare Cronos (CRO) da MetaMask a Crypto.com, tutto ciò di cui hai bisogno è il Crypto.com indirizzo di deposito CRO.

Scegli sempre la rete giusta e la stessa sia all’estremità del mittente che del destinatario. Nel caso di una rete sbagliata o di un indirizzo errato, i tuoi fondi andranno persi per sempre.

Se lo desideri, puoi anche visualizzare i dettagli della transazione sul Cronoscan inserendo l’ID della transazione (TxID).