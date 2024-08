IRPEF 2024: Come Ottenere il Rimborso in Busta Paga

Il rimborso IRPEF 2024 rappresenta un’importante opportunità per i lavoratori dipendenti di ricevere un accredito in busta paga.

In questa guida, esploreremo nel dettaglio cos’è il rimborso IRPEF, quando arriva, a chi spetta e come funziona.

Cos’è il rimborso IRPEF 2024?

Il rimborso IRPEF è una somma che viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti che, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi con il modello 730, vantano un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Questo credito può derivare da varie situazioni, come il pagamento eccessivo di tasse o la mancata ricezione di somme spettanti.

Come funziona?

Dopo l’invio del modello 730, se il lavoratore risulta avere un credito, questo viene rimborsato direttamente nella busta paga. L’azienda o il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, accredita la somma spettante al lavoratore. Se l’importo del rimborso è maggiore dell’IRPEF dovuta dall’azienda, il rimborso verrà suddiviso su più buste paga.

Quando arriva il rimborso IRPEF in busta paga?

Il rimborso IRPEF 2024 viene accreditato il mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ecco le date di accredito:

15 giugno 2024 : per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio 2024.

: per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio 2024. 29 giugno 2024 : per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno 2024.

: per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno 2024. 23 luglio 2024 : per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno 2024 al 15 luglio 2024.

: per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno 2024 al 15 luglio 2024. 15 settembre 2024 : per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio 2024 al 31 agosto 2024.

: per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio 2024 al 31 agosto 2024. 30 settembre 2024: per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre 2024.

A chi spetta il rimborso IRPEF?

Il rimborso IRPEF 2024 è destinato a tutti i lavoratori dipendenti con un contratto subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, che vantano un credito fiscale. Questo include i lavoratori del settore privato e pubblico, secondo le regole stabilite per il rimborso IRPEF per i dipendenti della pubblica amministrazione. Non spetta invece ai lavoratori autonomi o ai collaboratori, che devono utilizzare il modello Redditi PF per eventuali rimborsi.

Come sapere se spetta il rimborso IRPEF?

Per verificare se spetta il rimborso IRPEF e conoscere l’importo esatto, è necessario accedere al cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È possibile accedere con SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel e consultare la voce “Rimborsi da dichiarazione”.

Cosa fare in caso di ritardi?

Il rimborso IRPEF 2024 potrebbe subire ritardi per vari motivi, come importi elevati che richiedono controlli approfonditi o errori nei dati forniti. In caso di ritardi, è consigliabile:

Verificare che tutte le informazioni trasmesse, incluso l’IBAN, siano corrette.

Contattare il datore di lavoro per informazioni sullo stato della dichiarazione e sull’accredito del credito IRPEF.

Rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate per chiarimenti.

Ricordiamo che i rimborsi IRPEF non erogati vanno in prescrizione entro 10 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.