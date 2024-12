Un tasso di motorizzazione in crescita

L’Italia si trova in una posizione particolare nel panorama europeo, con un tasso di motorizzazione che continua a crescere in modo significativo. Secondo i dati aggiornati del Pubblico registro automobilistico (ACI), il nostro paese ha raggiunto un impressionante 694 autovetture per 1.000 abitanti, superando di gran lunga la media europea di 571 autovetture. Questo incremento, che si attesta attorno all’1,3% annuo dal 2018, è notevolmente superiore a quello di altre grandi economie dell’Unione Europea, come Germania, Spagna e Francia.

Le città e la densità di veicoli

Un’analisi più dettagliata rivela che i capoluoghi metropolitani mostrano tassi di motorizzazione in aumento, con città come Catania, Reggio Calabria e Cagliari che superano la media nazionale. In particolare, Catania si distingue con 815 autovetture per 1.000 abitanti. Inoltre, la densità di veicoli per chilometro quadrato è particolarmente elevata nelle grandi città, con Napoli che registra il massimo di 7.523 veicoli per km², mentre Lucca segna il minimo con 1.647 veicoli.

La questione della sostenibilità

Nonostante l’aumento del numero di veicoli, la situazione non è così positiva dal punto di vista ambientale. Il parco auto italiano è ancora dominato da veicoli a combustibili fossili, con un incremento del numero di questi veicoli pro capite a livello nazionale. Le auto ibride, pur rappresentando il 6,9% del totale nei comuni capoluogo, non riescono a compensare la crescita delle auto tradizionali. Le auto elettriche, purtroppo, rappresentano solo lo 0,6% del parco veicolare, con una diffusione limitata a poche città come Milano e Bologna.

Prospettive future e sfide

La sfida per l’Italia è chiara: mentre il tasso di motorizzazione continua a crescere, è fondamentale accelerare la transizione verso veicoli più sostenibili. La crescita delle auto ibride è un segnale positivo, ma è necessario un impegno maggiore per promuovere l’adozione di veicoli elettrici. Le politiche pubbliche e gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche potrebbero giocare un ruolo cruciale in questo processo. Solo così l’Italia potrà ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili e contribuire a un futuro più sostenibile.