Un accordo significativo per la mobilità urbana

IVECO BUS, marchio di punta del gruppo Iveco, ha recentemente annunciato un accordo strategico con il consorzio tedesco BusGruppe, che rappresenta un passo decisivo verso la mobilità sostenibile. Questo contratto quinquennale prevede la fornitura di un massimo di 580 autobus urbani, di cui ben 250 saranno completamente elettrici. Questo impegno non solo sottolinea la crescente domanda di soluzioni di trasporto ecologiche, ma evidenzia anche la volontà di IVECO BUS di contribuire attivamente alla transizione energetica in Europa.

Dettagli dell’accordo e impatto economico

Il valore complessivo dell’accordo è stimato fino a 172 milioni di euro, rendendolo uno dei più significativi nel settore degli autobus elettrici in Germania. I veicoli elettrici forniti includeranno 200 autobus CROSSWAY Low Entry ELEC e 50 autobus articolati E-WAY, entrambi modelli all’avanguardia nella mobilità sostenibile. Questa iniziativa non solo migliorerà la qualità dell’aria nelle città tedesche, ma rappresenta anche un’opportunità economica per il settore dei trasporti, creando posti di lavoro e stimolando l’innovazione tecnologica.

Verso un futuro più verde

Oltre ai veicoli elettrici, l’accordo prevede la consegna di ulteriori 330 autobus, tra cui i modelli urbani articolati URBANWAY Hybrid e gli interurbani CROSSWAY Low Entry, dotati di motori Cursor di FPT Industrial, capaci di funzionare con carburanti rinnovabili. Questa diversificazione dei modelli di autobus non solo soddisfa le esigenze di trasporto urbano, ma contribuisce anche a una mobilità più sostenibile e responsabile. Con l’aumento della consapevolezza ambientale, è fondamentale che le aziende del settore dei trasporti investano in soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide future.