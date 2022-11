Jasmy: cos’è e concorrenti diretti

Jasmy è un token nativo dell’ecosistema Jasmy. È un token ERC-20. È stato introdotto per la prima volta nello scambio crittografico giapponese, BITPoint Japan. Jasmy è stata fondata da Kazumasa Sato, un ex dipendente Sony nel 2021.

Lo scopo principale di Jasmy è concentrarsi sulla sicurezza dei dati e fornire ai proprietari dei dati una piattaforma per i proprietari dei dati per archiviare, accedere e scambiare i propri dati.

Jasmy utilizza l’Internet of Things (IoT) per eseguire tutte queste attività.

Casi d’uso di Jasmy

Jasmy è una piattaforma blockchain focalizzata sulla fornitura di servizi di sicurezza e condivisione dei dati nell’era dell’IoT. Come organizzazione, Jasmy sviluppa piattaforme IoT decentralizzate utilizzando una rete di archiviazione decentralizzata.

La piattaforma Jasmy viene utilizzata per creare e mantenere l’infrastruttura necessaria per l’archiviazione, l’accesso e lo scambio di dati da parte dei proprietari dei dati.

Quali sono gli usi e i casi d’uso di Jasmy?

La piattaforma blockchain di Jasmy viene utilizzata per recuperare e proteggere i singoli dati. La piattaforma Jasmy fornisce l’infrastruttura necessaria ai proprietari dei dati per archiviare, accedere, scambiare e utilizzare in altro modo i propri dati in modo sicuro e protetto.

Le applicazioni metaverse costruite sulla rete Jasmy possono scambiare dati tra loro utilizzando la tecnologia Jasmy.

Jasmy Coin, la moneta ERC-20 svolge un ruolo importante nell’alimentare la piattaforma. È il token nativo dell’ecosistema Jasmy e quindi viene utilizzato come governance e token di gioco sui giochi Jasmy.

La moneta Jasmy viene utilizzata per acquistare risorse di gioco nei giochi Jasmy.

Jasmy viene utilizzato anche per lo Staking e anche per le ricompense sulla piattaforma Jasmy.

Poiché Jasmy si preoccupa della sicurezza dei dati, la moneta Jasmy viene utilizzata per accedere ai dati disponibili negli armadietti dei dati di Jasmy.

La moneta Jasmy viene utilizzata anche per votare sulla piattaforma Jasmy.

In che modo Jasmy è diversa dagli altri?

Jasmy è progettato per l’IoT, l’Internet of Things. Ora, cos’è l’Internet of Things? IoT o Internet of Things è la connessione tra dispositivi attraverso Internet che consente la condivisione e la ricezione di dati tra questi dispositivi. I dispositivi potrebbero essere computer, automobili, telefoni, ecc.

Come blockchain, Jasmy si occupa della sicurezza e dello scambio di dati metaverse. Con l’espansione del mondo del metaverso, un problema significativo all’interno dei mondi metaverse e blockchain è la mancanza di un sistema di archiviazione dei dati efficace e decentralizzato.

Jasmy entra in gioco in questo campo e quindi si differenzia dal resto delle blockchain. Con metaverse le applicazioni costruite sulla rete possono stabilire ponti diretti per lo scambio di dati tra di loro. Jasmy offre un ambiente sicuro e orientato all’utente in cui i dati possono essere archiviati, salvati o scambiati.

Per raggiungere questo obiettivo, Jasmy segue quattro passaggi, i passaggi sono:

Archiviazione dei metadati

Creazione di un ID

Mondi di gioco coinvolgenti

Dispositivi e apparecchiature IoT

Chi sono i concorrenti di Jasmy?

Jasmy ha alcuni concorrenti ma non direttamente nel suo campo. I concorrenti di Jasmy sono:

MXC: MXC viene utilizzato per pubblicare, vendere e scambiare dati su un mercato NFT. Utilizza una rete IoT crowdsourcing.

VeChain: Vechain viene solitamente utilizzato nella gestione della catena di approvvigionamento. Viene anche utilizzato per pubblicare, vendere e scambiare dati su un mercato NFT.

Elio: L’elio viene utilizzato per gestire dati a basso volume su Internet a basso costo.