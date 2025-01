in

Risultati finanziari del quarto trimestre

Nel quarto trimestre del 2023, Johnson & Johnson ha registrato una crescita dei ricavi del 5,3%, raggiungendo un totale di 22,5 miliardi di dollari. Tuttavia, gli utili adjusted hanno mostrato una flessione dell’11%, attestandosi a 4,9 miliardi di dollari, equivalenti a 2,04 dollari per azione. Questo andamento evidenzia una certa vulnerabilità dell’azienda, nonostante l’incremento dei ricavi.

Performance annuale e prospettive future

Nel complesso, l’intero esercizio si è chiuso con utili netti rettificati di 24,2 miliardi di dollari, in calo del 4,6% rispetto all’anno precedente. I ricavi totali hanno raggiunto 88,8 miliardi di dollari, segnando un incremento del 4,3%. Joaquin Duato, presidente e CEO di Johnson & Johnson, ha descritto il 2024 come “un anno di trasformazione”, sottolineando l’importanza di una crescita forte e di una pipeline in accelerazione, insieme a significativi investimenti nell’innovazione.

Impatto del mercato dei mutui negli Stati Uniti

In un contesto economico più ampio, le richieste di mutui negli Stati Uniti hanno mostrato un leggero incremento, supportato da una riduzione dei tassi d’interesse. Secondo la Mortgage Bankers Association, nella settimana conclusasi il 17 gennaio, le richieste complessive sono cresciute dello 0,1%, con i tassi sui mutui fissi a 30 anni scesi al 7,02%. Questo scenario potrebbe influenzare positivamente la spesa dei consumatori e, di conseguenza, le performance di aziende come Johnson & Johnson.