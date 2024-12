La percezione della bancassicurazione tra gli italiani

Secondo un’indagine condotta da EY in collaborazione con SWG, la bancassicurazione sta guadagnando terreno tra gli italiani, ma la conoscenza del settore rimane limitata. Solo il 37% degli intervistati ha mai sentito parlare della possibilità di acquistare servizi assicurativi presso una banca. Questo dato evidenzia una carenza di informazione che potrebbe ostacolare la crescita di questo modello di business. Nonostante ciò, il 63% degli intervistati è a conoscenza di tali servizi, anche se il 28% ha solo una conoscenza superficiale.

Strumenti di protezione e risparmi

La ricerca ha messo in luce che il 45% degli italiani considera i risparmi in banca come il principale strumento di protezione per il futuro. Le assicurazioni per morte e invalidità seguono, ma sono percepite come troppo costose da quasi la metà degli intervistati. Altri strumenti apprezzati includono i fondi pensionistici e una rete familiare solida, entrambi al 28%. Questo scenario suggerisce che, nonostante la consapevolezza dell’importanza della pianificazione, molti italiani si sentono insoddisfatti delle opzioni disponibili.

Le preoccupazioni degli italiani

Le preoccupazioni principali degli italiani riguardano l’invalidità e la stabilità lavorativa. Il 55% degli intervistati teme l’invalidità, un sentimento particolarmente forte tra i giovani, dove la percentuale sale al 60%. Gli anziani, invece, si preoccupano della non autosufficienza e del peso che potrebbero rappresentare per i propri cari. Queste ansie evidenziano la necessità di soluzioni assicurative più accessibili e comprensibili, che possano rispondere alle esigenze di una popolazione in evoluzione.

Servizi assistenziali e fiducia nel settore

Un altro aspetto interessante emerso dall’indagine riguarda i servizi assistenziali legati alla salute, come la telemedicina e la prenotazione di visite specialistiche, che interessano il 45% dei clienti. Tuttavia, la gestione dei sinistri è vista come un’area critica, con il 75% degli intervistati che ritiene le compagnie assicurative tradizionali più efficienti rispetto alle banche. Inoltre, la fiducia nelle istituzioni finanziarie rimane bassa, con un punteggio medio di 5,1 su 10. Questo scenario indica che, per migliorare la fiducia dei consumatori, è fondamentale che le banche e le assicurazioni lavorino insieme per offrire servizi più trasparenti e accessibili.

Il futuro della bancassicurazione in Italia

Nonostante le sfide, la bancassicurazione presenta opportunità significative, soprattutto tra i giovani. Il 42% degli intervistati nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni si dichiara propenso a sottoscrivere un prodotto assicurativo attraverso un canale bancario. Questo dato suggerisce che, se le istituzioni riusciranno a comunicare efficacemente i benefici della bancassicurazione, potrebbero attrarre un pubblico più giovane e consapevole. Secondo Nicola Panarelli di EY, è essenziale che il settore si concentri su questo target per garantire una crescita sostenibile nel futuro.