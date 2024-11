Un allarme crescente

Un recente sondaggio dell’AARP Public Policy Institute ha lanciato un chiaro grido d’allarme riguardo alla situazione dei risparmi pensionistici negli Stati Uniti. Secondo le stime, ben 57 milioni di lavoratori del settore privato, circa la metà della forza lavoro, non hanno accesso a un piano di risparmio pensionistico. Questo problema, che persiste da decenni, potrebbe avere conseguenze significative per i futuri contribuenti, come sottolinea David John, consulente senior di politica strategica dell’AARP.

La realtà dei risparmi pensionistici

Un sondaggio condotto ad aprile ha rivelato che il 20% degli adulti di almeno 50 anni non ha risparmi per la pensione. Inoltre, più della metà di questi individui teme di non avere abbastanza denaro per mantenersi durante la pensione. Le persone di 50 o 60 anni che si trovano ad affrontare la pensione senza risparmi adeguati sono in una situazione di crisi, e questo potrebbe trasformarsi in un problema sistemico per la società.

Le implicazioni per la società

Secondo John, se non si dispone di risparmi per integrare la previdenza sociale, sarà la società a dover affrontare il costo di assistenza pubblica per coloro che non hanno avuto l’opportunità di risparmiare. Questo scenario è preoccupante, in quanto potrebbe portare a un aumento delle tasse per tutti. I dati del Bureau of Labor Statistics mostrano che solo il 57% delle aziende con meno di 100 dipendenti offre un piano pensionistico, mentre l’86% delle aziende più grandi lo fa. Questo divario evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza e accesso ai piani pensionistici.

La situazione in Italia

In Italia, la situazione non è molto diversa. Un sondaggio ha rivelato che il 97% degli italiani ritiene necessario integrare la pensione pubblica, e il 65%% è convinto che la pensione pubblica da sola non sarà sufficiente per vivere dignitosamente. Inoltre, c’è una crescente preoccupazione tra i giovani riguardo all’aumento dell’età pensionabile, che potrebbe superare i 70 anni. Questo timore è emerso da uno studio commissionato da Trade Republic, che ha analizzato le aspettative economiche delle nuove generazioni.

Opzioni di risparmio alternative

Un aspetto cruciale da considerare è che molti lavoratori non sono a conoscenza delle opzioni di risparmio pensionistico disponibili al di fuori dei piani offerti dai datori di lavoro. Greg McBride, analista finanziario capo di Bankrate, ha sottolineato che la mancanza di accesso a un piano pensionistico non significa che non si possa risparmiare in modo indipendente. Esistono conti pensionistici individuali che offrono vantaggi fiscali e possono essere una valida alternativa per coloro che non hanno accesso a piani aziendali.