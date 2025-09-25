La Fed annuncia il taglio dei tassi: impatti sull’economia e cosa aspettarci

Il Federal Reserve ha recentemente annunciato una riduzione del tasso obiettivo durante la riunione del FOMC tenutasi il 16 e 17 settembre.

Questo evento era ampiamente previsto da analisti e investitori. La decisione segna il primo taglio dei tassi dal 2025, ed è stata motivata da un significativo rallentamento nella crescita occupazionale e da preoccupazioni riguardanti il mercato del lavoro.

Nonostante il tasso di inflazione continui a salire, la Fed ha chiarito che le sue future decisioni dipenderanno dai dati economici. I segnali di rischio nel mercato del lavoro suggeriscono la possibilità di un’ulteriore politica di allentamento monetario nei prossimi mesi.

Analisi della riduzione del tasso di interesse

Con la decisione di abbassare il tasso obiettivo a un intervallo di 4.0% – 4.25%, il Federal Reserve ha confermato le aspettative del mercato. Questo taglio di 25 punti base segue una diminuzione totale di 100 punti base tra settembre e dicembre 2024, segnalando una risposta strategica a un deterioramento preoccupante del mercato del lavoro.

Rischi nel mercato del lavoro

La situazione attuale del mercato del lavoro è molto diversa rispetto a un anno fa, quando la Fed aveva ridotto il tasso di interesse in risposta a un rapporto occupazionale deludente. Attualmente, nonostante l’inflazione stia aumentando, la Fed ha deciso di procedere con un taglio dei tassi. A agosto 2025, l’inflazione CPI era al 2.9%, in crescita rispetto al 2.5% dell’anno precedente, mentre l’indice core ha registrato un 3.1%.

Prospettive future di inflazione e occupazione

Le prospettive economiche delineate nel Summary of Economic Projections (SEP) mostrano un approccio di gestione del rischio adottato dal presidente della Fed, J. Powell. Nonostante previsioni di inflazione in aumento, nove membri del comitato si aspettano ulteriori tagli dei tassi entro la fine del 2025, indicando una divergenza di opinioni all’interno della Fed.

Implicazioni per il tasso di disoccupazione

Il tasso di disoccupazione rimane invariato al 4.5% per quest’anno, con lievi abbassamenti previsti per il 2026 e il 2027. Tuttavia, questa apparente stabilità nasconde sviluppi negativi nella domanda e nell’offerta di lavoro, suggerendo rischi al ribasso per l’economia.

Il presidente Powell ha sottolineato che i rischi negativi per l’occupazione indicano che l’inflazione potrebbe non rivelarsi persistente. La proiezione mediana del tasso Fed per la fine del 2025, che include due tagli, evidenzia una significativa variabilità nelle opinioni tra i membri del comitato, mettendo in luce la complessità della situazione attuale.

In conclusione, non si prevede un miglioramento nel mercato del lavoro a breve termine e si anticipano ulteriori riduzioni dei tassi in ogni riunione del FOMC fino alla fine del 2025. Questo potrebbe portare a un tasso terminale di 3.0% a giugno 2026, qualora la situazione economica continui a deteriorarsi.