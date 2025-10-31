La Fed e le Ultime Novità sulla Politica Monetaria: Cosa Aspettarsi

Recentemente, la Federal Reserve ha annunciato un allentamento della sua politica monetaria, mossa attesa da molti analisti.

Le due principali decisioni includono la conclusione del processo di riduzione del bilancio della banca centrale a partire dal 1 dicembre e un secondo taglio del tasso obiettivo dei Fed Funds di 25 punti base, portandolo a un intervallo compreso tra 3.75% e 4.0%. Queste decisioni sono state motivate dai rischi al ribasso nel mercato del lavoro.

È previsto un ulteriore riduzione di 25 punti base a dicembre, in accordo con la predilezione della Fed per il mantenimento dell’occupazione e le revisioni al ribasso delle previsioni di inflazione per i prossimi trimestri. Tuttavia, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha avvertito che questa possibilità non è garantita, mantenendo aperte varie opzioni in vista del prossimo incontro.

Decisioni della Fed e contesto attuale

La decisione del Federal Open Market Committee (FOMC) di tagliare il tasso di interesse di 25 punti base è stata adottata con un voto di 10 a 2, in risposta a un cambiamento nel bilanciamento dei rischi relativi al mandato doppio della Fed. Secondo Powell, l’obiettivo è quello di avvicinare la politica monetaria a una posizione di neutralità, sebbene la situazione rimanga complessa a causa delle crescenti preoccupazioni per l’inflazione e la crescita occupazionale in calo. Le divergenze di opinione espresse da alcuni membri del comitato, come S. Miran, favorevole a un taglio più ampio, e J. Schmid, che preferiva mantenere il tasso invariato, evidenziano la delicatezza della situazione attuale.

Rischi e opportunità economiche

La Fed ha espresso una crescente preoccupazione per i rischi al ribasso nel mercato del lavoro, in particolare a causa di un recente blocco governativo che ha limitato l’accesso ai dati ufficiali. Nonostante ciò, i dati privati come quelli forniti dall’ADP e dal Beige Book segnalano un’attività economica ancora robusta. Powell ha affermato che i dati precedenti al blocco indicavano una crescita più solida di quanto previsto, con una stima di crescita del GDP per il terzo trimestre pari a 2.9%, superiore alle previsioni. Tuttavia, questa crescita è accompagnata da una preoccupante stagnazione del mercato del lavoro, un fattore che sta spingendo la Fed verso una politica di allentamento.

Inflazione e previsioni future

Un altro fattore determinante per la decisione della Fed è stato il recente andamento dell’inflazione, risultata inferiore alle aspettative. I dati di settembre mostrano un’inflazione dei prezzi al consumo (CPI) che ha registrato un incremento annuale del 3.0%, con un sorprendente calo dell’indice core. Questo scenario ha indotto la Fed a rivedere le proprie proiezioni, abbassando le stime per il picco dell’inflazione nel secondo trimestre del 2026 a 3.4% rispetto al 3.6% precedentemente previsto.

Tuttavia, permangono aree di preoccupazione, come l’aumento dei costi per beni importati, tra cui mobili e abbigliamento, che continuano a esercitare una pressione al rialzo sull’inflazione. Inoltre, l’aumento dei prezzi dell’energia, con incrementi significativi per l’elettricità e i carburanti, rappresenta una sfida sia economica che potenzialmente politica.

Prospettive per il prossimo incontro

Le informazioni più recenti supportano un’ulteriore riduzione dei tassi di interesse di 25 punti base durante l’incontro del 10-11 dicembre. Tuttavia, Powell ha ribadito che il taglio non è una conclusione scontata e ha sottolineato le divergenze di opinione esistenti all’interno del FOMC. Le aspettative di mercato per un taglio a dicembre sono scese al 70%, un netto calo rispetto al 96% registrato prima dell’ultimo incontro. Le proiezioni aggiornate dei membri del FOMC sul percorso dei tassi di interesse nel 2026 saranno cruciali, poiché evidenzieranno le tensioni tra chi sostiene tagli preventivi e chi è preoccupato per le ripercussioni in un contesto di inflazione crescente.