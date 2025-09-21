La Federal Reserve abbassa i tassi d’interesse a causa delle sfide occupazionali

In una mossa molto attesa, la Federal Reserve si è riunita dal 16 al 17 settembre 2025 per affrontare le sfide in corso nel mercato del lavoro.

L’esito di questa riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) ha visto una riduzione del tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, una decisione motivata dal rallentamento evidente nella crescita delle buste paga. Questo rappresenta il primo taglio dei tassi del 2025, segnalando un cambiamento nella politica monetaria volto a fronteggiare le incertezze economiche.

La Fed ha mantenuto la sua posizione su indipendenza, sottolineando che le future decisioni di politica monetaria saranno guidate dai dati economici. L’attuale stato del mercato del lavoro presenta diversi rischi, suggerendo che la tendenza all’allentamento monetario è destinata a continuare. Gli analisti prevedono ulteriori due riduzioni di 25 punti base ciascuna per ottobre e dicembre, abbassando il range obiettivo tra +3,5% e +3,75%, in linea con le aspettative più ampie del mercato.

Contesto Economico e Dinamiche del Mercato del Lavoro

La decisione di ridurre i tassi riflette una preoccupazione significativa per la salute del mercato del lavoro. Dopo una riduzione cumulativa di 100 punti base nel 2024, l’ultimo aggiustamento della Fed porta il tasso obiettivo a un range di +4,0% a +4,25%. Il sostanziale calo nella crescita occupazionale, con le buste paga non agricole che registrano una media di soli +64.000 negli ultimi sei mesi, contrasta nettamente con i dati dell’anno precedente. La riunione del FOMC di luglio aveva già indicato opinioni divergenti tra i membri del comitato, ma l’ultima riunione ha visto un dissenso notevole da parte del neo-nominato Governatore S. Miran, che ha sostenuto un taglio più aggressivo di 50 punti base.

Tendenze Inflazionistiche

Le dinamiche inflazionistiche presentano uno sfondo complesso per il processo decisionale della Fed. Attualmente, l’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) si attesta al 2,9% su base annua a agosto, in aumento rispetto al 2,5% dell’anno precedente. Anche l’indice dell’inflazione di base è pronto a salire, con proiezioni che indicano un picco del 3,6% entro maggio 2026. Questa situazione è marcatamente diversa rispetto all’anno scorso, quando i tagli ai tassi sono stati attuati in risposta a dati occupazionali deboli. La Fed ora si trova di fronte al dilemma di gestire le pressioni inflazionistiche mentre cerca di stimolare un mercato del lavoro in difficoltà.

Proiezioni Future e Prospettive Economiche

Il recente Summary of Economic Projections (SEP) del FOMC delinea la strategia continua di gestione del rischio enfatizzata dal Presidente J. Powell. Le proiezioni indicano un consenso tra nove membri del comitato per ulteriori due riduzioni dei tassi entro la fine del 2025, nonostante le revisioni al rialzo delle previsioni inflazionistiche per il 2026. In modo interessante, la previsione del tasso di disoccupazione rimane stabile al 4,5% per quest’anno, con lievi riduzioni previste per il 2026 e il 2027. Tuttavia, questa apparente stabilità nasconde preoccupazioni sottostanti relative sia alla domanda che all’offerta di lavoro.

Previsioni Occupazionali

I recenti dati occupazionali sottolineano la fragilità del mercato del lavoro, suggerendo che i rischi per la crescita occupazionale sono considerevoli. Il FOMC ha introdotto riferimenti ai ‘rischi al ribasso’ nelle sue dichiarazioni, riflettendo preoccupazioni accentuate non presenti durante le fasi precedenti di riduzione dei tassi. Con previsioni di ulteriori tagli ai tassi nel 2025, il tasso obiettivo potrebbe raggiungere +3,5% a +3,75% entro la fine dell’anno, seguito da un ulteriore allentamento nella prima metà del 2026, poiché l’economia è attesa a indebolirsi ulteriormente.

Il focus della Fed sul raggiungimento della massima occupazione sottolinea l’importanza di una politica monetaria reattiva. Un significativo aumento del tasso di disoccupazione potrebbe innescare aggiustamenti più aggressivi dei tassi. Alla luce di questi sviluppi, le future azioni della Fed dipenderanno fortemente dalle tendenze nella creazione di posti di lavoro e da indicatori economici più ampi.

In conclusione, il recente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve segna un approccio proattivo nell’affrontare le sfide del mercato del lavoro, bilanciando al contempo le pressioni inflazionistiche in corso. Man mano che il panorama economico continua a evolversi, le decisioni della Fed saranno monitorate con attenzione, con implicazioni non solo per la politica monetaria, ma anche per la ripresa complessiva dell’economia statunitense.