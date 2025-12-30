La Heritage Foundation e la crisi economica anticipata

La recente frattura all’interno della Heritage Foundation ha messo in luce le tensioni esistenti nelle sue politiche economiche.

Chiunque avesse letto il capitolo dedicato al commercio nel Progetto 2025 avrebbe potuto prevedere questa crisi. L’opposizione tra le visioni di Peter Navarro e Kent Lassman ha reso evidente la confusione e la divisione all’interno dell’istituzione.

La visione conservatrice sul commercio

Nel secondo segmento del capitolo 26, scritta da Kent Lassman, si delinea una visione conservatrice del commercio che si basa sulla forza delle istituzioni americane. Lassman sottolinea la necessità di un approccio equilibrato e realistico, evidenziando i limiti delle politiche commerciali. Le raccomandazioni presentate nel suo testo suggeriscono che i legislatori debbano essere umili riguardo a ciò che possono raggiungere attraverso il commercio e vigilare contro possibili abusi.

Il ruolo della politica commerciale

Peter Navarro, al contrario, nel suo segmento del capitolo, sostiene che la politica commerciale deve essere centrale per la rinascita della fabbricazione americana. Tuttavia, egli evidenzia anche le sfide significative rappresentate dal regolamento WTO e dall’aggressione economica della Repubblica Popolare Cinese. Questi fattori hanno contribuito a una situazione in cui gli agricoltori e i produttori americani sono stati messi a dura prova, portando a deficit commerciali cronici.

Le conseguenze della divisione interna

L’implosione della Heritage Foundation è stata ben documentata e ha attirato l’attenzione su come le differenze ideologiche abbiano influenzato le sue politiche economiche. Con l’arrivo di Dr. EJ Antoni come nuovo Chief Economist, è evidente che una delle fazioni ha prevalso. Il suo approccio, caratterizzato da posizioni a favore delle tariffe, segna una chiara inclinazione verso il protezionismo, contrariamente a molti studi economici tradizionali.

Populismo e politiche tariffarie

In questo contesto, la narrativa secondo cui le tariffe sono una forma di populismo si rivela curiosa. Le tariffe, infatti, possono avere un impatto regressivo sull’economia, e la maggior parte della popolazione si oppone a tali misure. Ciò nonostante, il dibattito interno alla Heritage Foundation continua ad alimentare tensioni e contrasti ideologici.

Prospettive future e previsioni economiche

Attualmente, gli esperti economici stanno pubblicando previsioni per il 2026, con pareri contrastanti sull’andamento dell’economia americana. Alcuni si mostrano ottimisti grazie agli investimenti in intelligenza artificiale e alle possibili riduzioni fiscali. Altri, invece, avvertono di un potenziale aumento dell’inflazione, creando una previsione economica a forma di K che riflette le disuguaglianze esistenti.

Riflessioni sul futuro dell’economia

Il dibattito sulle politiche economiche future è quindi complesso. Mentre alcuni esperti vedono nella produttività e negli investimenti in AI un potenziale motore di crescita, altri sottolineano l’importanza del reddito e dei prestiti come fattori determinanti per la domanda. Le aspettative di crescita economica potrebbero essere influenzate da fattori esterni, come le recenti crisi globali.