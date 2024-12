Il contesto attuale dell’inflazione negli Stati Uniti

L’inflazione negli Stati Uniti ha mostrato un incremento dello 0,3% a novembre, un dato che si allinea con le previsioni degli analisti. Questo aumento, sebbene modesto, ha portato l’inflazione su base annua a 2,7%, in crescita rispetto al 2,6%% di ottobre. Gli esperti del settore avevano anticipato questo rialzo, evidenziando una stabilità nel trend inflazionistico che si protrae da diversi mesi.

Analisi dei settori colpiti dall’inflazione

Un’analisi più dettagliata rivela che i prezzi energetici hanno registrato un aumento dello 0,2% dopo un periodo di stabilità, mentre i generi alimentari hanno visto un incremento dello 0,4%%. Tuttavia, su base annuale, i prezzi dell’energia sono diminuiti del 3,2%%, mentre quelli alimentari sono aumentati del 2,4%%. Questi dati suggeriscono una certa volatilità nei prezzi, con il settore alimentare che continua a rappresentare una preoccupazione per i consumatori.

Le richieste di mutui e il mercato immobiliare

In parallelo all’andamento dell’inflazione, le richieste di mutui hanno mostrato un significativo incremento nella settimana del 6 dicembre, con un aumento del 5,4% nel volume delle domande di mutuo ipotecario. Le richieste di rifinanziamento sono aumentate del 27,2%%, mentre quelle per nuove domande sono in calo. Questo scenario è influenzato dalla diminuzione dei tassi sui mutui trentennali, scesi al 6,67%%. La combinazione di tassi più bassi e un aumento delle richieste di rifinanziamento potrebbe indicare una maggiore fiducia dei consumatori nel mercato immobiliare.

Implicazioni per il mercato automobilistico e aereo

In un contesto economico in evoluzione, anche il settore automobilistico sta vivendo cambiamenti significativi. Volkswagen sta valutando la possibilità di spostare la produzione della Golf da Wolfsburg al Messico, un’operazione che potrebbe avere ripercussioni sulla forza lavoro e sull’economia locale. D’altra parte, easyJet prevede di lanciare 250 rotte da 20 aeroporti italiani nell’estate del 2025, rendendo l’Italia il secondo mercato più grande per la compagnia aerea. Questo aumento dell’offerta potrebbe stimolare ulteriormente il turismo e l’economia italiana.

Le reazioni dei mercati azionari

I mercati azionari cinesi hanno chiuso in modo contrastato, riflettendo l’incertezza legata alle attese per le misure di rilancio economico dalla Cina e all’inflazione statunitense. L’Hang Seng ha registrato un calo, mentre Shanghai ha chiuso in rialzo, evidenziando le tensioni e le aspettative contrastanti degli investitori. Questo scenario mette in luce la complessità dell’attuale contesto economico globale, dove le interconnessioni tra i vari mercati possono influenzare le decisioni di investimento e le strategie aziendali.