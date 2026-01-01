L’arrivo di Rocco Basilico in Genuine Way: Opportunità e Prospettive Future

Nel panorama imprenditoriale italiano, Rocco Basilico ha recentemente fatto notizia per il suo ingresso in Genuine Way, una startup innovativa fondata nel 2019.

Questa iniziativa, guidata dal CEO Walfredo della Gherardesca, ha come missione fondamentale la promozione di un consumo responsabile, sia dal punto di vista ambientale che sociale. L’adozione della tecnologia blockchain è centrale nella strategia di Genuine Way, permettendo di garantire trasparenza e tracciabilità nei processi produttivi.

La notizia dell’investimento di Basilico è stata accolta con grande interesse, soprattutto considerando il suo profondo legame con il mondo degli affari. Con un 24,2% delle azioni della nuova GW Investor Vehicle srl, Basilico affianca altri investitori noti, come Saverio Murgia, che detiene il 17,7%, e Fabio Luinetti, con il 5%. Questo consorzio di investitori segna una nuova era per la startup, che ha recentemente visto una ristrutturazione significativa.

La trasformazione di Genuine Way

Genuine Way sta attraversando un periodo di cambiamenti sostanziali. Con l’uscita di scena della società svizzera Genuine Way SA, ora in liquidazione, la startup si è concentrata su una nuova struttura organizzativa. La GWIV è diventata il principale azionista di Genuine Way srl, acquisendo circa il 30% delle azioni, mentre Walfredo della Gherardesca detiene ora il 28,5%. In questo contesto di rinnovamento, anche la società quotata Antares Vision ha deciso di partecipare, investendo circa 400mila euro in un aumento di capitale.

Innovazione attraverso la digitalizzazione

Un aspetto chiave dell’attività di Genuine Way è l’implementazione di soluzioni innovative per la digitalizzazione dei prodotti fisici. Attraverso l’uso di etichette intelligenti e strumenti di connettività, la startup mira a facilitare l’accesso delle aziende e dei consumatori a informazioni dettagliate e verificate sui prodotti. Questa strategia non solo migliora la trasparenza, ma promuove anche un consumo più consapevole, aiutando i clienti a fare scelte informate.

Impatto sociale e ambientale

Il progetto di Basilico e della sua squadra si fonda su valori di sostenibilità e responsabilità sociale. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale delle filiere produttive, contribuendo a una maggiore consapevolezza riguardo il consumo e la produzione. Attraverso l’uso della blockchain, ogni fase del processo produttivo può essere monitorata e verificata, garantendo che le pratiche siano etiche e sostenibili.

In un periodo in cui le aziende sono sempre più sotto pressione per ridurre le loro impronte ecologiche, l’approccio di Genuine Way potrebbe rappresentare un modello da seguire. Non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per i grandi marchi che desiderano rimanere competitivi nel nuovo panorama del mercato.

Prospettive future

Guardando al futuro, l’ingresso di Rocco Basilico in Genuine Way rappresenta un’opportunità significativa per la startup. Con il supporto di investitori esperti e una visione strategica chiara, è lecito aspettarsi una crescita accelerata e un impatto sempre maggiore nel settore della sostenibilità. La combinazione di tecnologia e responsabilità sociale potrebbe non solo trasformare il modo in cui i prodotti vengono consumati, ma anche stabilire nuovi standard per l’intera industria.

L’evoluzione di Genuine Way e il suo approccio innovativo potrebbero segnare un cambiamento importante nel panorama imprenditoriale italiano e oltre. Con la leadership di Walfredo della Gherardesca e il sostegno di Rocco Basilico, la startup ha il potenziale per diventare un modello di riferimento nella promozione di pratiche sostenibili e responsabili.